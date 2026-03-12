Paralimpiadi Milano Cortina 2026, argento per Chiara Mazzel nel gigante vision impaired

L’azzurra conquista la quarta medaglia consecutiva ai Giochi paralimpici nello slalom gigante con la guida Fabrizio Casal. Oro all’austriaca Veronika Aigner, bronzo alla connazionale Elina Stary.

Nuova medaglia per l’Italia alle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Chiara Mazzel ha conquistato la medaglia d’argento nello slalom gigante femminile vision impaired, confermandosi tra le protagoniste della disciplina.

Per l’atleta azzurra si tratta della quarta medaglia consecutiva, ottenuta questa volta con Fabrizio Casal nel ruolo di guida.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Podio guidato da Aigner

La gara è stata vinta dall’austriaca Veronika Aigner, che ha chiuso con il tempo complessivo di 2’18″63. Sul podio anche l’altra austriaca Elina Stary, che ha conquistato la medaglia di bronzo con un distacco di 6″67.

Gara sfortunata per Martina Vozza

Non è riuscita invece a completare la prova Martina Vozza, che è scivolata nella prima parte del tracciato durante la seconda manche. Nella prima discesa l’azzurra aveva chiuso in sesta posizione, restando in corsa per un buon risultato.

Le parole di Chiara Mazzel

Al termine della gara Mazzel ha commentato con soddisfazione il risultato ottenuto.

“È davvero magnifico e spettacolare, oggi ho gareggiato con la mia guida di sempre, ha ancora un valore in più. Aigner era quasi irraggiungibile, ma in questa manche siamo riusciti a sciare bene sul ripido, la mia guida mi ha dato la carica per spingere sul pezzo in piano. Quinta medaglia? Lo slalom sarà difficile, punto al bronzo, ma non è una cosa scontata”.

Casal: “Nello slalom daremo tutto”

Soddisfazione anche da parte della guida Fabrizio Casal, che ha sottolineato il lavoro di squadra.

“Devo dire che non ho sentito la responsabilità – ha aggiunto Fabrizio Casal -, sono davvero molto grato e di aver portato il massimo. Sono contento davvero di tutto. Nello slalom daremo tutto”.