Ginnastica artistica, la FIG Apparatus World Cup di Antalya in diretta su Volare TV: finali sabato 14 e domenica 15 marzo

La competizione per attrezzi della Federazione Internazionale di Ginnastica si svolge dal 12 al 15 marzo all’Antalya İbrahim Çolak Gymnastics Hall, in Turchia. Sono 170 gli atleti iscritti in rappresentanza di 45 nazioni. Le finali trasmesse in diretta sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di ginnastica artistica. La FIG Apparatus World Cup di Antalya, in Turchia, è in programma dal 12 al 15 marzo 2026 all’Antalya İbrahim Çolak Gymnastics Hall e le finali saranno trasmesse in diretta su Volare TV, il canale dedicato alla ginnastica della piattaforma OTT Sportface TV, sabato 14 e domenica 15 marzo a partire dalle ore 13.50.

Il programma della competizione

La Coppa del Mondo per attrezzi della FIG prevede due giorni di qualificazioni e due giornate di finali. Il 12 e il 13 marzo si disputano le qualifiche, con le gare che prendono il via alle ore 15.00: il primo giorno sono in programma per gli uomini corpo libero, cavallo con maniglie e anelli, mentre per le donne volteggio e parallele asimmetriche; il secondo giorno gli uomini si cimentano su volteggio, parallele pari e sbarra, le donne su trave e corpo libero. Le finali si terranno il 14 marzo (corpo libero, cavallo con maniglie, anelli per il maschile; volteggio e parallele asimmetriche per il femminile) e il 15 marzo (volteggio, parallele pari, sbarra per gli uomini; trave e corpo libero per le donne), con inizio alle ore 16.00 e cerimonie di premiazione a seguire dalle 19.05.

170 atleti da 45 nazioni

La competizione turca registra un’ampia partecipazione internazionale: sono 170 gli atleti iscritti in rappresentanza di 45 nazioni, di cui 105 nel settore maschile e 65 nel femminile. Tra le rappresentative presenti figurano, tra le altre, Turchia, Spagna, Irlanda, Nuove Zelanda, Croazia, Grecia, Filippine, Uzbekistan e molte altre. L’organizzazione è affidata alla Federazione Ginnastica Turca, con sede della competizione presso l’Antalya İbrahim Çolak Gymnastics Hall.

Dove seguire le finali

Le finali della FIG Apparatus World Cup di Antalya saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato alla ginnastica artistica della piattaforma OTT Sportface TV, nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 marzo con inizio alle ore 13.50.