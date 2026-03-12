Basket femminile, Italia travolge Porto Rico all’esordio: stasera la sfida con la Nuova Zelanda

Le Azzurre vincono 78-41 nella prima gara del torneo pre-Mondiale a San Juan. Protagonista Costanza Verona con 16 punti. Alle 22 italiane nuovo impegno contro la Nuova Zelanda.

Esordio vincente e convincente per la Nazionale femminile di basket nel torneo pre-Mondiale di San Juan, competizione che mette in palio la qualificazione alla FIBA Women’s World Cup 2026 in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre.

Le Azzurre hanno superato nettamente le padrone di casa di Porto Rico con il punteggio di 78-41, prendendo il controllo della partita già nella prima metà di gara, chiusa sul 45-24.

Verona trascina l’Italia

Miglior marcatrice della partita è stata Costanza Verona, autrice di 16 punti e MVP della gara, che ha eguagliato il suo career high in maglia azzurra.

In doppia cifra anche Sara Madera con 13 punti, Laura Spreafico con 11 e Cecilia Zandalasini con 10.

Partita controllata fin dal primo tempo

Il quintetto iniziale scelto dallo staff tecnico azzurro era composto da Verona, Spreafico, Zandalasini, Keys e Cubaj.

Fin dalle prime battute l’Italia ha applicato con precisione il piano partita, puntando su ritmi controllati e su un attacco ordinato per limitare le palle perse e contenere l’aggressività di Porto Rico.

Le iniziative di Zandalasini e Keys hanno prodotto il primo allungo sul 13-4, mentre nel finale del primo quarto è stata Madera, con cinque punti consecutivi, a firmare il 28-14.

Nel secondo periodo è salita in cattedra Verona, che ha guidato l’attacco azzurro con una regia efficace e 16 punti complessivi in 14 minuti di gioco. La tripla di Di Cocca ha portato il punteggio sul 39-22, prima dell’ulteriore allungo fino al 45-24 dell’intervallo.

Il break decisivo nel terzo quarto

A chiudere definitivamente la partita sono state le due triple di capitan Spreafico in apertura di terzo quarto. Il vantaggio dell’Italia è salito fino al +31 con il layup di Zandalasini, mentre Porto Rico ha faticato a trovare soluzioni offensive.

Con largo anticipo rispetto alla sirena finale, la squadra di coach Andrea Capobianco ha potuto gestire energie e punteggio in vista del prossimo impegno.

Stasera la sfida con la Nuova Zelanda

Le Azzurre torneranno infatti in campo questa sera alle ore 22 italiane contro la Nuova Zelanda.

Nel girone B del torneo, nella prima giornata gli Stati Uniti hanno battuto il Senegal 110-46, mentre la Spagna ha superato la Nuova Zelanda 99-50.

Il calendario delle Azzurre

Dopo la gara con la Nuova Zelanda, l’Italia osserverà un giorno di riposo prima di tornare in campo il 14 marzo contro gli Stati Uniti (ore 22 italiane).

Gli ultimi due impegni del girone saranno:

15 marzo : Italia-Spagna (ore 22 italiane)

17 marzo: Italia-Senegal (ore 19 italiane)

Per conquistare il pass per il Mondiale di Berlino sarà necessario chiudere il girone tra le prime tre squadre.

Le parole di coach Capobianco

Soddisfatto della prestazione il CT Andrea Capobianco:

Verona: “Questo gruppo è speciale”

Grande entusiasmo anche nelle parole della protagonista della gara Costanza Verona:

“Questo gruppo è speciale, vogliamo dare continuità a quanto fatto la scorsa estate e siamo ripartite da lì, divertendoci a giocare insieme e facendo leva sulla difesa. Ci attendono altre partite dure ma siamo contente del nostro esordio”.

Il tabellino della gara

Italia-Porto Rico 78-41

(28-14, 17-10, 16-9, 17-8)

Italia: Keys 7, Pasa 2, Verona 16, Zandalasini 10, Pan 4, Cubaj 5, Madera 13, Santucci, Fassina 2, Andrè 8, Spreafico 11, Kacerik.

All: Capobianco.

Porto Rico: Jones 5, De León 1, Rosado 2, González 8, Guirantes 2, San Antonio 1, Satterfield 2, Pagán 5, McGee-Stafford 7, Benítez 8.

All: Batista.