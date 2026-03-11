Ginnastica Artistica Serie A-B, la 2ª prova va a Biella: diretta su Volare TV

Venerdì 13 e sabato 14 marzo al Biella Forum il secondo appuntamento del Campionato Nazionale. Sabato 14 dalle 14.25 la Serie A1 in diretta streaming su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Biglietti ancora disponibili su Vivaticket.

Dopo l’esordio di Modena, la ginnastica artistica italiana si sposta in Piemonte. Venerdì 13 e sabato 14 marzo il Biella Forum di via Fred Buscaglione ospita la 2ª prova del Campionato Nazionale di Serie A-B, secondo appuntamento del progetto Top Events 2026 della FGI — Federazione Ginnastica d’Italia. La tappa è organizzata in collaborazione con l’ATS composta dalla Corpo Libero Gymnastics Team di Padova e dall’Eurogymnica di Torino, con il patrocinio del Comune di Biella. Mercoledì 11 marzo si terrà la conferenza stampa di presentazione a Palazzo Oropa.

Un progetto in crescita dopo Modena

La prima tappa, disputata al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraio, aveva registrato oltre 2.500 presenze, con intrattenimento sugli spalti, merchandising ufficiale, un photobooth solidale per Lorenzo Bonicelli e la diretta della Serie A1 su Sportface TV. A Biella l’obiettivo è fare ancora meglio, seguendo il leit motiv del progetto: Fly to the top.

Dopo Biella, il percorso della Regular Season proseguirà con la 3ª prova a Terni il 17 e 18 aprile, per concludersi con la Final Eight scudetto alla Choruslife Arena di Bergamo il 15 e 16 maggio. Ai fini delle classifiche finali verranno considerate le migliori due prove su tre di Regular Season, sia per le qualificazioni alla Final Eight sia per promozioni, retrocessioni e qualificazioni ai playoff e playout.

Il programma del weekend

Si comincia venerdì 13 marzo alle 16.00 con la Serie B, che riprende dai successi della SMAL Santa Maria di Lestizza nella GAM e della Vertigo! Roma nella GAF. Sabato 14 marzo la giornata si apre alle 9.00 con la Serie A2 — al debutto aveva primeggiato la Fermo ’85 di Carlo Macchini nella maschile e la GEAS di Sesto San Giovanni nella femminile — per poi lasciare spazio dalle 14.25 alla Serie A1, in diretta streaming su Volare TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV, con la telecronaca di Giorgia Baldinacci e il commento tecnico di Ilaria Colombo e Andrea Massaro.

Chi si riparte: gli equilibri dopo Modena

Nella Serie A1 femminile la prima tappa ha incoronato la Libertas Ginnastica Vercelli, trascinata da Giulia Perotti e dal prestito dell’oro mondiale Angelina Melnikova. Brixia e Artistica 81 Trieste, seconda e terza, promettono battaglia. In campo maschile i giovani della Ginnastica Pro Carate — con il capitano Yumin Abbadini, Riccardo Villa e il rinforzo del campione mondiale junior Arsenii Dukhno — guidano la classifica, tallonati da Spes Mestre e Gymnastic Romagna Team.

La key word di Biella: Organization

Ogni tappa dei Top Events è associata a una parola chiave e a un colore. A Biella la parola è Organization e il colore è il beige crema, declinato sulle t-shirt ufficiali prodotte da Freddy. Nell’area commerciale del Biella Forum sarà presente il photobooth solidale per supportare la raccolta fondi a favore di Bonni, con contributo volontario e ricavato interamente destinato al fundraising #insiemeabonni.

Biglietti e informazioni

I biglietti per la due giorni sono ancora disponibili su Vivaticket, con promozioni per le società e pacchetti VIP da bordo pedana. Per informazioni: www.ginnasticaseriea.it o info@ginnasticaseriea.it. Per biglietti e promozioni gruppi: biglietti@ginnasticaseriea.it. Sono aperte anche le candidature per i volontari delle prossime tappe: per Terni c’è tempo fino a inizio aprile, compilando il form disponibile sul sito. Segui i Top Events con l’hashtag #flytothetop sulle pagine ufficiali della Federginnastica.