NBA, Celtics travolgenti a Milwaukee: non basta il ritorno di Antetokounmpo. Murray ne fa 45, Clippers e Rockets ok

Boston domina 108-81 in casa dei Bucks, Denver piega Utah con 45 punti di Jamal Murray. Vittorie esterne per Clippers e Rockets nella notte di regular season.

Notte intensa di regular season NBA, con quattro partite che ridisegnano gli equilibri tra Eastern e Western Conference.

Celtics dominanti a Milwaukee

I Milwaukee Bucks ritrovano Giannis Antetokounmpo dopo oltre un mese di stop per un infortunio al polpaccio destro, ma il rientro del greco non basta a evitare una pesante sconfitta interna contro i Boston Celtics.

Antetokounmpo chiude con 19 punti e 11 rimbalzi, ma Boston manda in doppia cifra tutti i titolari e aggiunge i 25 punti in uscita dalla panchina di Payton Pritchard per imporsi 108-81. Per i Celtics è il terzo successo consecutivo (settimo nelle ultime otto gare), mentre Milwaukee incassa la terza sconfitta di fila.

Murray show: Denver piega Utah

Servono 45 punti di Jamal Murray ai Denver Nuggets per espugnare il campo degli Utah Jazz con il punteggio di 125-128.

Partita ricca di ribaltamenti: Denver allunga nel terzo quarto, Utah tenta la rimonta nell’ultimo parziale, trascinata dai 36 punti di Keyonte George, ma non completa l’aggancio. Murray chiude con un eccellente 13/19 dal campo (8/13 da tre), mentre Nikola Jokic contribuisce con 22 punti e 12 rimbalzi. I Nuggets tornano così al successo dopo due ko consecutivi.

Clippers vincenti all’esordio di Garland

Seconda vittoria consecutiva per i Los Angeles Clippers, che si impongono 101-114 sul parquet dei Golden State Warriors.

La prima partita di Darius Garland con la nuova maglia coincide con un successo: 12 punti in 23 minuti per lui (4/9 al tiro). Kawhi Leonard guida i suoi con 23 punti e 8 rimbalzi, mentre Bennedict Mathurin aggiunge 17 punti dalla panchina. A Golden State, ancora priva di Stephen Curry, non bastano i 22 punti di Brandin Podziemski: quinto ko nelle ultime sette gare.

Rockets corsari a Washington

Completa il quadro il successo esterno degli Houston Rockets per 118-123 contro i Washington Wizards.

Houston si affida ai 32 punti e 13 rimbalzi di Alperen Sengun e ai 30 di Kevin Durant. Arrivano anche le doppie doppie di Amen Thompson (22 punti e 12 rimbalzi) e Reed Sheppard (19 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) per chiudere una notte che conferma l’equilibrio della Western Conference.