Setterosa, Maurizio Mirarchi nuovo commissario tecnico: cambio alla guida della Nazionale femminile

Il presidente Paolo Barelli ufficializza la nomina: Mirarchi prende il posto di Carlo Silipo. Primo impegno la World Cup di Rotterdam dal 1° al 6 maggio.

Il Setterosa volta pagina. Il presidente Paolo Barelli, in accordo con il Consiglio federale e i dirigenti di riferimento, ha nominato Maurizio Mirarchi nuovo commissario tecnico della Nazionale femminile di pallanuoto, succedendo a Carlo Silipo, alla guida della squadra negli ultimi cinque anni.

Mirarchi lascia il ruolo di assistente tecnico della Nazionale maschile – incarico che passa a Goran Volarevic – e sarà affiancato da Marco Manzetti, che prende il posto di Mino Di Cecca.

Il bilancio dell’era Silipo

Silipo e Di Cecca restano a disposizione del settore tecnico federale dopo un quinquennio ricco di risultati: bronzo agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023, quarto posto ai Mondiali di Budapest 2022 e agli Europei di Eindhoven 2024 e Funchal 2026, oltre al sesto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 e al settimo ai Mondiali di Singapore 2025.

Subito la World Cup

Il primo appuntamento ufficiale per Mirarchi sarà la prima fase della World Cup, in programma a Rotterdam dal 1° al 6 maggio. Le azzurre sono inserite in un girone di alto livello con Olanda, Grecia e Australia.

“È un onore ricevere questo incarico – ha dichiarato Mirarchi – Ringrazio il presidente Paolo Barelli e la Federazione Italiana Nuoto per la fiducia; voglio anche ringraziare il presidente della Pallanuoto Trieste Enrico Samer con il quale ho condiviso questa scelta. Un saluto a chi mi ha preceduto, Carlo Silipo, che in passato ha portato ottimi risultati. Adesso si parte con un nuovo percorso. La mia responsabilità è chiara: costruire una nazionale competitiva e orgogliosa di rappresentare l’Italia”.

Il profilo di Mirarchi

Nato a Petronà (Catanzaro) il 6 aprile 1961, Mirarchi vanta una lunga esperienza tecnica tra settore giovanile, Serie A2 e Serie A1. Nel 2013 ha guidato la Nazionale universitaria maschile al quarto posto a Kazan. In carriera ha lavorato con Fiamme Oro, SS Lazio Nuoto, Bogliasco, Roma, Acquachiara – portata al quarto posto e due volte alle Final Four di Coppa Italia nel 2012 e 2013 – e con il progetto femminile del Messina, condotto a una finale scudetto e a due finali di Coppa Italia.

È poi tornato al maschile con Latina, Anzio e Distretti Ecologici/Astra Roma, prima di guidare la Pallanuoto Trieste alla semifinale di Coppa Italia, al quarto posto in regular season e alla semifinale scudetto nel 2024/2025.

Dal 2023 era coordinatore dell’area tecnica del settore giovanile femminile. La scorsa estate ha conquistato il bronzo con la Nazionale universitaria femminile a Duisburg e il quarto posto con l’Under 20 ai Mondiali di Salvador de Bahia. Con la Nazionale maschile, da assistente tecnico, ha ottenuto il quarto posto agli Europei di Belgrado.

Nel frattempo, riparte anche la stagione del Settebello con un raduno collegiale di controllo al centro federale di Ostia dall’8 all’11 marzo.