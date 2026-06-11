Incredibile Federer: torna in campo 7 anni dopo l'ultima volta - Sportface.it

Incredibile Federer: torna in campo 7 anni dopo l’ultima volta

Per milioni di appassionati è una di quelle notizie che riportano indietro nel tempo. Roger Federer tornerà a giocare a New York, sul campo dell’Arthur Ashe Stadium, il teatro che ha contribuito a trasformarlo in una leggenda del tennis mondiale.

Non sarà una partita ufficiale e non si tratta di un ritorno all’attività agonistica, ma la sola idea di rivederlo impugnare una racchetta in uno dei luoghi simbolo della sua carriera basta a riaccendere l’attenzione di tutto il mondo del tennis.

L’evento è stato annunciato dagli organizzatori dello US Open e si svolgerà il 25 agosto. Federer sarà protagonista di una serata speciale intitolata ‘Roger Federer: An Icon Returns to New York’, insieme ad altre figure storiche come Andy Roddick, Andre Agassi e John McEnroe.

Federer, ritorno dopo sette anni

La formula scelta dagli organizzatori può creare qualche equivoco. Federer si è ritirato ufficialmente nel 2022, ma il suo ultimo match allo US Open risale al 2019. Da allora non è più tornato a Flushing Meadows e proprio per questo molti parlano di un ritorno dopo sette anni.

New York è probabilmente il luogo che più di ogni altro racconta il Federer dominante. Tra il 2004 e il 2008 vinse cinque edizioni consecutive dello US Open, un record che resiste ancora oggi e che nessun giocatore, uomo o donna, è riuscito a eguagliare nel torneo newyorkese.

Per molti tifosi sarà l’occasione per rivedere dal vivo un giocatore che ha accompagnato intere fasi della loro vita. È uno di quei rari casi in cui lo sport si intreccia con la memoria personale.