Arrampicata, Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz: 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finali

Alla Bloc House di Graz (Austria) la seconda tappa della stagione con 314 atleti da tutta Europa. Oggi le qualifiche, domani le finali: Bagnoli, Tranquilli, Franzoni e Gradaschi tra i più attesi.

La Coppa Europa Boulder Giovanile torna protagonista con la sua seconda tappa, in scena dall’8 al 10 maggio alla Bloc House di Graz, in Austria. Dopo l’esordio stagionale a Soure, in Portogallo, sono 17 gli azzurri pronti a misurarsi sui blocchi ideati dai tracciatori internazionali, in mezzo a un campo gara composto da 314 atleti provenienti da ogni angolo del continente. Oggi si disputano le qualifiche, domenica le finali.

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U19 maschile: Bagnoli cerca il bis, Tranquilli difende la Coppa Europa

Nella categoria U19 maschile sono 82 gli atleti al via. Il più atteso tra gli azzurri è Giovanni Bagnoli, vincitore della prima tappa a Soure e già ben inserito nel circuito Senior. Al suo fianco Matteo Tranquilli, detentore della Coppa Europa Giovanile 2025 e tra i favoriti per la classifica generale, insieme a Tommaso Milanese, Alessandro Sofia e Gabriele Fisanotti.

U19 femminile: Gregorotti e Francesconi le punte di diamante

Tra le 63 atlete della categoria U19 femminile, le due portabandiera italiane sono Emma Gregorotti, Campionessa Italiana U17, e Nicole Francesconi, vice Campionessa Italiana U19.

U17 maschile: Franzoni e Donola dopo il podio di Soure

Sono 84 gli atleti nella categoria U17 maschile, con cinque rappresentanti italiani. Pietro Franzoni e Leonardo Donola — rispettivamente oro e argento nella prima tappa — tornano in parete da favoriti. Con loro Emiliano Zingrini, che a Soure ha sfiorato il podio ed è motivatissimo a salirci, e le due novità Riccardo Rizzoli e Riccardo Bergamaschi Cremonesi, al loro debutto con la maglia della Nazionale.

U17 femminile: Gradaschi punta al podio, Faragona al debutto

Tra le 85 specialiste della categoria U17 femminile, cinque sono italiane. La più attesa è Carolina Gradaschi, vice Campionessa Italiana e detentrice della Coppa Europa 2025, che a Soure aveva chiuso ottava e punta decisamente a fare meglio. Con lei Virginia Bresolin, Giorgia Zanetti e Chiara Franceschi, tutte e tre alla ricerca di un risultato che consenta loro di accedere alle finali. Chiude la squadra Maddalena Faragona, al suo debutto internazionale assoluto.

Il programma

Oggi, sabato 9 maggio: qualifiche U17 dalle ore 8:30 e qualifiche U19 dalle ore 16:00.

Domenica 10 maggio: finali U17 alle ore 10:00 e finali U19 alle ore 13:30.