Il giorno degli italiani a Wimbledon: da Cobolli a Grant, quando giocano e contro chi

Non c’è solo Sinner: gli italiani contano di farsi valere a Wimbledon. Gli Azzurri vogliono avanzare nel tabellone, gli avversari e gli orari
La seconda giornata di Wimbledon 2026 si preannuncia a tinte fortemente azzurre, con sei tennisti italiani pronti a scendere in campo sull’erba dell’All England Club. Flavio Cobolli, testa di serie numero nove, esordisce contro l’argentino Navone, un match per nulla da sottovalutare. Si parte dalle ore 17.
Matteo Berrettini ritrova l’amata erba sfidando l’eterno Stan Wawrinka in un match inedito e ricchissimo di fascino, dalle ore 17:30. Jasmine Paolini cerca il riscatto contro la giovane americana Montgomery, fresca vincitrice a ‘s-Hertogenbosch, dalle ore 12.
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Matteo Arnaldi, reduce dalla splendida semifinale parigina, deve confermare l’ottimo stato di forma contro l’insidioso Quentin Halys. Si gioca all’ora di pranzo, dalle 13:30. La giovanissima Tyra Caterine Grant affronta la britannica Boulter, e promette sorprese: si parte dalle 12. Lorenzo Sonego se la vedrà con la testa di serie numero 29, l’argentino Etcheverry, dalle 15:30.
Il grande ritorno di Serena Williams: il resto del programma
Tra gli altri big, spiccano l’esordio del neo-campione del Roland Garros Alexander Zverev contro il belga Blockx e il match della detentrice del titolo Iga Swiatek contro Taylor Townsend.
Tuttavia, la curiosità più grande della giornata riguarda il grande ritorno di Serena Williams. L’ex numero uno del mondo, dopo la recente apparizione nel doppio, torna a calcare i campi londinesi in singolare.
La leggenda americana chiuderà il programma sul prestigioso Campo Centrale affrontando l’australiana Maya Joint. Sarà un’emozione unica vedere nuovamente in azione uno dei più grandi miti della storia del tennis, sicuramente pronta a regalare ancora spettacolo al pubblico di Wimbledon.