Grande tennis su Sky e NOW: Dubai, Doha, Rio e Delray Beach accendono la settimana

Dal 15 al 22 febbraio quattro tornei in diretta: WTA 1000 Dubai, ATP 500 Doha, ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach. Programmazione completa su Sky Sport e in streaming su NOW, con Sky Sport Plus, Extra Match e la newsletter “Circoletto Rosso”.

La stagione del grande tennis entra nel vivo

La Casa dello Sport si prepara a una settimana imperdibile. Dal 15 al 22 febbraio il grande tennis è protagonista su Sky e in streaming su NOW con quattro tornei in diretta: WTA 1000 Dubai, ATP 500 Doha, ATP 500 Rio de Janeiro e ATP 250 Delray Beach.

A Dubai riflettori puntati su Jasmine Paolini, campionessa 2024, su Coco Gauff e su Mirra Andreeva, chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

Sul cemento di Doha si rinnova una rivalità che sta segnando un’epoca: Jannik Sinner, al debutto nel torneo, e Carlos Alcaraz pronti a scrivere un nuovo capitolo.

A Rio de Janeiro saranno tre gli italiani in gara: Luciano Darderi, testa di serie numero due, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

Gli incontri dei giocatori italiani e i match principali saranno trasmessi con commento in italiano su Sky Sport Tennis, canale di riferimento per gli appassionati.

Sky Sport Plus, Extra Match e “Circoletto Rosso”

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus: dal canale 203 (Sky Sport Tennis) con il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, è possibile accedere ai campi di gioco in diretta, con feed ufficiali ATP e WTA e con la sezione Classifiche aggiornata in tempo reale per i ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è attivo Extra Match, il servizio con canali aggiuntivi per seguire le immagini in diretta dai campi dei tornei.

News, interviste e rubriche saranno disponibili su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui social ufficiali di Sky Sport. Inoltre, nella sezione premium Sky Sport Insider, spazio alla newsletter “Circoletto Rosso”, curata da Angelo Carotenuto: analisi, protagonisti, tendenze e approfondimenti per arrivare preparati ai grandi appuntamenti del circuito.

Programmazione completa su Sky Sport e NOW (15-22 febbraio)

Domenica 15 febbraio

Dalle 8 alle 20 – WTA 1000 Dubai

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport 259

Lunedì 16 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

Su Sky Sport Uno (fino alle 18), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

Martedì 17 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

Su Sky Sport Uno (fino alle 16.30), Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 21)

Mercoledì 18 febbraio

Dalle 8 alle 4 – Il meglio dei tornei

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 20.30)

Giovedì 19 febbraio

Dalle 11 alle 4 – Il meglio dei tornei

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix (fino alle 18.45)

Venerdì 20 febbraio

Alle 14 – 1ª semifinale WTA 1000 Dubai

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Alle 16 – 2ª semifinale WTA 1000 Dubai

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Alle 17.30 – 1ª semifinale ATP 500 Doha

Su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Alle 19 – Il meglio dell’ATP 500 Rio de Janeiro e dell’ATP 250 Delray Beach

Su Sky Sport Arena

Alle 19.30 – 2ª semifinale ATP 500 Doha

Su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Dalle 21.30 alle 4 – Il meglio dell’ATP 500 Rio de Janeiro e dell’ATP 250 Delray Beach

Su Sky Sport Tennis

Sabato 21 febbraio

Alle 16 – Finale WTA 1000 Dubai

Su Sky Sport Tennis

Alle 19 – Finale ATP 500 Doha

Su Sky Sport Tennis

Alle 21 – 1ª semifinale ATP 500 Rio de Janeiro

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix

Alle 21 – 1ª semifinale ATP 250 Delray Beach

Su Sky Sport Max

Alle 23 – 2ª semifinale ATP 500 Rio de Janeiro

Su Sky Sport Tennis

Alle 2 – 2ª semifinale ATP 250 Delray Beach

Su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max

Domenica 22 febbraio

Alle 21.30 – Finale ATP 500 Rio de Janeiro

Su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Alle 22.00 – Finale ATP 250 Delray Beach

Su Sky Sport Arena

