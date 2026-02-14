Olimpiadi, Short Track: Sighel travolto, ma non sarà ripescato

Dopo l’impresa che aveva acceso l’entusiasmo azzurro (l’oro nella staffetta mista tagliando il traguardo di spalle) le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non sorridono a Pietro Sighel. Il Campione italiano di short track, infatti, non si è qualificato nel 1500 metri.

Olimpiadi, Short Track: Sighel eliminato

Tanta sfortuna per Pietro Sighel. Dopo l’eliminazione nei 1000 metri per la squalifica nei quarti di finale per aver tagliato la traiettoria a un avversario, causandone la caduta, termina anche il sogno dei 1500 metri. Un episodio pesante, soprattutto considerando che Sighel si presentava da numero uno del ranking mondiale e tra i grandi favoriti per la medaglia.

La delusione bruciante è maturata nei quarti dei 1500 metri, al termine di una gara caotica sul ghiaccio milanese. Il trentino aveva scelto una tattica attendista, restando nel cuore del gruppo con un ritmo controllato per gestire le energie in vista del prosieguo olimpico. A pochi giri dal termine occupava la terza posizione, l’ultima utile per il passaggio del turno, alle spalle dell’olandese Friso Emons e dell’ucraino Oleh Handei.

È in quel momento che la gara si è decisa. Emons ha urtato leggermente con la spalla Handei, che ha perso l’equilibrio finendo addosso a Sighel, impegnato all’esterno nel tentativo di superare l’ucraino. Il contatto ha travolto l’azzurro, incolpevole e chiaramente danneggiato. Sighel si è rialzato e ha portato a termine la prova in ultima posizione (3:09.757), ma la sua corsa alle medaglie si era già conclusa sul ghiaccio.

A vincere la batteria è stato il canadese Steven Dubois (2:15.888), davanti allo stesso Emons e allo statunitense Brandon Kim (2:16.154). In seguito, Emons è stato squalificato per l’irregolarità commessa; l’uzbeko Daniil Eybog è così salito al terzo posto (2:16.963) conquistando la qualificazione. Handei, caduto a causa del contatto, è stato avanzato in semifinale proprio in quanto danneggiato.

Perchè Sighel non è stato ripescato?

E per Sighel? Nessun ripescaggio. Il regolamento prevede la promozione al turno successivo per danneggiamento solo se l’atleta si trova in prima o seconda posizione al momento della caduta. Sighel era terzo. Una norma che lascia spazio a più di una perplessità: la terza piazza garantiva comunque l’accesso al turno successivo e l’azzurro è stato coinvolto in un incidente provocato da altri. Eppure, per lui, la corsa finisce qui.

Il risultato è una doppia beffa: sportiva e regolamentare. Dopo un avvio entusiasmante, con l’oro che aveva infiammato il pubblico, il cammino individuale di Sighel ora si fa durissimo. Restano i 500 metri e la staffetta maschile per provare a riscattare un’Olimpiade finora che non sta prendnedo la piega sperata.

