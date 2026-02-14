Sci alpino, gigante femminile: orari, dove vederlo e quando parte Goggia

Proseguono a Cortina le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Attesa per lo sci alpino femminile. Domenica 15 febbraio è il giorno del gigante, disciplina che assegnerà le nuove medaglie olimpiche.

Orari del gigante femminile

La prima manche è in programma alle ore 10.00, mentre la seconda scatterà alle 13.30. Teatro di gara, come noto, sarà la pista di Cortina, pronta ad accogliere le migliori specialiste del panorama internazionale.

Quando parte Sofia Goggia

Grande attenzione naturalmente su Sofia Goggia. L’azzurra partirà con il pettorale numero 17. Considerando il timing previsto dal regolamento, la sua partenza è fissata (salvo ritardi o interruzioni) per le ore 10.31.45. La prima manche prenderà il via alle 10.00 con le atlete dal numero 1 al 15 al cancelletto a distanza di due minuti l’una dall’altra. Seguirà una pausa di 2’15” prima della discesa della numero 16, dopodiché lo start sarà dato ogni 1’30”. Tra le favorite della vigilia figurano nomi di spicco come Mikaela Shiffrin (pettorale 3), Sara Hector (2), Federica Brignone (14) e diverse altre atlete di alto livello in una start list particolarmente competitiva.

Dove vedere il gigante femminile in tv e streaming

La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai2. Per quanto riguarda lo streaming, la prima e la seconda manche saranno visibili su Rai Play, Eurosport1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

Il programma di domenica 15 febbraio ed i pettorali

Ore 10.00 – Prima manche gigante femminile (Cortina d’Ampezzo) – Diretta tv su Rai2

Ore 13.30 – Seconda manche gigante femminile (Cortina d’Ampezzo) – Diretta tv su Rai2

L’appuntamento è dunque fissato per una giornata che si preannuncia spettacolare, con l’Italia pronta a giocarsi carte importanti davanti al pubblico di casa.

N° Atleta Nazione 1 Thea Louise Stjernesund NOR 2 Sara Hector SWE 3 Mikaela Shiffrin USA 4 Camille Rast SUI 5 Paula Moltzan USA 6 Alice Robinson NZL 7 Julia Scheib AUT 8 Zrinka Ljutic CRO 9 Valerie Grenier CAN 10 Lara Colturi ALB 11 Nina O’Brien USA 12 Lara Della Mea ITA 13 Maryna Gasienica-Daniel POL 14 Federica Brignone ITA 15 Britt Richardson CAN 16 Lena Duerr GER 17 Sofia Goggia ITA 18 Wendy Holdener SUI 19 Emma Aicher GER 20 Kajsa Vickhoff Lie NOR

