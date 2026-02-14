Inter-Juventus 3-2: i nerazzurri vincono tra le polemiche

L’Inter batte 3-2 la Juventus nel Derby d’Italia valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Una partita intensa, segnata da soprattutto dall’espulsione di Kalulu che ha lasciato la Juve in dieci per gran parte della gara.

Inter, vittoria Scudetto tra le polemiche

I nerazzurri partono forte e trovano il vantaggio al 17′: il cross di Luis Henrique viene deviato da Cambiaso, ingannando Di Gregorio che commette una papera con l’autogol che sblocca il match. La Juventus non tarda a reagire: al 26′ lo stesso Cambiaso si riscatta e, servito da McKennie, batte Sommer e ristabilisce la parità.

La partita prosegue con l’Inter vicina al gol grazie a un doppio legno colpito dai padroni di casa. Ma al 42′ arriva l’episodio più discusso: Kalulu, già ammonito, sembra atterrare Bastoni e viene espulso. Tuttavia, il contatto appare minimo e il Var non può intervenire: la Juventus resta in dieci per tutta la ripresa.

Nel secondo tempo, l’Inter ne approfitta e al 76′ Esposito firma il 2-1 con un preciso colpo di testa su assist di Dimarco. La risposta bianconera arriva subito: al 83′ Manuel Locatelli sorprende Sommer con un destro all’angolino e riporta il match in parità. Ma il finale è da brividi: al 90′ Zielinski, con un potente sinistro dal limite, beffa Di Gregorio e regala tre punti fondamentali ai nerazzurri che allungano di nuovo in classifica.

Inter-Juventus 3-2: il tabellino