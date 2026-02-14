Hockey ghiaccio, Italia travolta 11-0 dalla Finlandia: azzurri chiudono senza punti

Troppa differenza tecnica a Santa Giulia: la Finlandia domina 11-0 l’Italia nell’ultima gara del girone B di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri chiudono i Giochi con tre sconfitte su tre.

Finlandia di un’altra categoria: 11-0 a Santa Giulia

Non c’è partita a Milano-Cortina 2026. L’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio viene travolta 11-0 dalla Finlandia nell’ultima sfida del girone B e chiude così il proprio cammino olimpico con zero punti dopo le sconfitte contro Svezia, Slovacchia e Finlandia.

A Santa Giulia la superiorità tecnica degli scandinavi è evidente sin dalle prime battute: ritmo alto, pressione costante e qualità nelle conclusioni. Gli azzurri provano a resistere, ma il divario si rivela troppo ampio.

La Finlandia avanza direttamente ai quarti di finale, mentre l’Italia termina all’ultimo posto del girone.

La cronaca: Finlandia avanti già nel primo tempo

La partenza è tutta finlandese: cinque tiri nei primi minuti certificano il dominio territoriale. Il gol è solo questione di tempo e arriva al 7’ con Aho, bravo a finalizzare l’assist di Rantanen.

Nel giro di due minuti il punteggio si allarga: Granlund e Kakko firmano il 3-0 che indirizza definitivamente il match.

Nel secondo tempo il copione non cambia. Dopo un palo, Kiviranta realizza il 4-0. Kakko trova poi una rete spettacolare sotto l’incrocio per il 5-0. L’Italia ha una chance con Frigo, a tu per tu con il portiere, ma senza fortuna. Prima della seconda sirena arriva anche il 6-0 di Granlund.

Nel terzo periodo il crollo definitivo: Heiskanen, Lehkonen e ancora Aho portano il risultato sul 9-0. La doppia cifra arriva con Armia, prima dell’undicesima rete firmata da Kiviranta a due minuti dalla fine.

Marcatori:

Aho (2), Granlund (2), Kakko (2), Kiviranta (2), Heiskanen, Armia, Lehkonen.

Italia ultima nel girone, Finlandia ai quarti

Una partita senza storia. L’Italia paga anche le energie spese contro Svezia e Slovacchia e non riesce a contenere una delle nazionali candidate alla medaglia d’oro.

Gli azzurri chiudono i Giochi con tre sconfitte e zero punti. Le pochissime occasioni create – come quelle di Frigo e Saracino – non vengono concretizzate.

La Finlandia, grazie anche all’ampia differenza reti, vola ai quarti di finale. La Slovacchia accede direttamente alla fase successiva, mentre la Svezia dovrà passare dagli spareggi per entrare tra le prime otto.

