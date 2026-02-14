Olimpiadi, Curling femminile: Italia, altra sconfitta contro la Svezia

Altra sconfitta della Nazionale di Curling femminile contro la Svezia alle Olimpiadi Invernali 2026. Dopo un confronto equilibrato con la Svizzera, una sconfitta netta contro la Corea del Sud e un’occasione sprecata contro la Cina, le azzurre si arrendono anche alla capolista Svezia, perdendo 8-6.

Curling femminile: Svezia-Italia 8-6

La squadra italiana, guidata dalla skip Stefania Constantini e composta dalla vice e lead Giulia Zardini Lacedelli, dalla second Marta Lo Deserto e dalla third Elena Mathis, resta ferma all’ultimo posto in classifica generale senza vittorie. La rincorsa per la qualificazione alle semifinali appare ora ancora più difficile: per sperare nella zona medaglie servirebbero cinque successi consecutivi e risultati favorevoli negli altri incontri.

Il cammino delle azzurre sembra risentire della poco brillante partecipazione agli Europei e di un avvicinamento complicato alla rassegna olimpica. Con la fase a girone unico già a metà percorso, cambiare rotta non sarà semplice. La prossima gara sarà domenica 15 febbraio alle 14.05 contro la Danimarca.

Il match inizia in salita per l’Italia, che perde la mano nel primo end concedendo subito un punto alle avversarie. Nei quattro end successivi si assiste a un botta e risposta da due punti a testa, con la Svezia che va all’intervallo avanti 5-4. Al ritorno sul ghiaccio, Anna Hasselborg e compagne allungano con un punto che crea un break importante (6-4).

Nonostante qualche errore da entrambe le parti, la partita resta equilibrata fino all’ultimo end: la Svezia conduce 7-6 e mantiene il martello, chiudendo definitivamente i conti con l’8-6 finale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Curling femminile: la classifica

Posizione Squadra Vittorie Partite disputate 1 Svezia 4 4 2 Svizzera 3 4 2 USA 3 4 4 Cina 2 3 5 Danimarca 2 4 5 Corea del Sud 2 4 8 Gran Bretagna 1 3 9 Canada 1 4 9 Giappone 1 4 10 Italia 0 4

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS