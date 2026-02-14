l’Atalanta vince all’Olimpico: 2-0 alla Lazio

L’Atalanta espugna l’Olimpico battendo 2-0 la Lazio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa all’Europa. Decisivi il rigore trasformato da Ederson nel primo tempo e la perla di Zalewski nella ripresa. Con questo successo la Dea supera momentaneamente il Como al sesto posto, portandosi a quattro lunghezze dalla zona Champions, in attesa dei risultati di Juventus e Roma.

Lazio-Atalanta 0-2: nerazzurri in corsa per la Champions?

La sfida dell’Olimpico, complice lo sciopero del tifo biancoceleste, si gioca in un clima surreale, con uno stadio quasi vuoto che di sicuro non aiuta la Lazio.

Dopo un avvio nervoso, con due ammonizioni nella difesa atalantina, la gara si sblocca grazie a un’ingenuità di Cataldi che intercetta con il braccio un cross di Zappacosta: dal dischetto Ederson non sbaglia e firma l’1-0.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La Lazio prova a reagire, ma trova sulla sua strada un attento Carnesecchi, decisivo su Taylor. Anche Krstovic spreca una grande occasione, mentre l’Atalanta gestisce con ordine il vantaggio.

Nella ripresa i biancocelesti aumentano la pressione, ma senza trovare lo spunto giusto. È invece la Dea a colpire ancora: Zalewski, con un destro preciso e potente, firma il raddoppio gelando l’Olimpico. Nel finale la squadra di Palladino controlla senza affanni, infilando l’ottavo risultato utile consecutivo in campionato. Per la Lazio si interrompe la striscia positiva dopo tre risultati utili e la qualificazione in Coppa Italia. Per l’Atalanta l’Europa non è più un miraggio.

Voce Dati Partita Lazio-Atalanta 0-2 Marcatori 33’ rig. Ederson (A), 72’ Zalewski (A) Stadio Olimpico, Roma Arbitro Sacchi Ammoniti Scalvini (A), Ahanor (A) Lazio (4-3-3) Provedel; Lazzari, Gila (46’ Patric), Romagnoli, Tavares; Cataldi, Guendouzi, Luis Alberto; Isaksen, Maldini, Noslin All. Lazio Sarri Atalanta (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini (46’ Kossounou), Hien, Ahanor (25’ sost.); Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Ruggeri; Samardzic (46’ Raspadori), Zalewski; Krstovic All. Atalanta Palladino

Registrati gratuitamente su SPORTFACE e segui i nostri format BATTITI OLIMPICI e SPORTFACE ORIGINALS