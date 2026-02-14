Sportface TVLive
Sportface TVLive
Olimpiadi 2026 Milano-Cortina

Wierer delusa, Vittozzi realista. Anterselva sorride alla norvegese Kirkeeide

Giovanni Copertino
-
2026 Winter Olympics, Day 0, Biathlon, Training

Giornata dalle due facce per l’Italia nella sprint olimpica di Anterselva. Se da un lato arriva la delusione di Dorothea Wierer, dall’altro resta la consapevolezza di aver dato tutto per Lisa Vittozzi

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 BiathlonA prendersi la scena è però la giovane norvegese Maren Kirkeeide, impeccabile al tiro e vincitrice con il tempo di 20’40″8.

Reduce dall’argento nella staffetta mista e dal quinto posto nella 15 km, Wierer incappa in una giornata complicata e chiude in 44ma posizione, compromettendo anche le ambizioni in vista dell’inseguimento. Decisivi i tre errori al poligono – due nella serie a terra – e un passo sugli sci lontano dai riferimenti migliori, con un distacco superiore ai due minuti dalla vincitrice.

Change privacy settings
×