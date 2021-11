Finale Zverev-Medvedev in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2021

by Aliosha Bona

Daniil Medvedev, Nitto Atp Finals - foto Ray Giubilo

Alexander Zverev e Daniil Medvedev si sfidano in occasione della finale alle Nitto Atp Finals 2021. Sul cemento indoor di Torino, si rinnova l’eterna sfida tra il serbo e il russo, che recentemente si erano giocati il titolo a Bercy. Per il tedesco in semifinale è arrivato il successo sul numero uno del mondo Novak Djokovic mentre il moscovita ha superato Ruud.

L’incontro va in scena oggi, domenica 21 novembre, dalle ore 17.00. La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport (canali 201 e 204) e Rai 2 (canale 2 del digitale terreste e 5002 di Sky), con live streaming proposto tramite le piattaforme Sky Go e Rai Play. Possibile, inoltre, che SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) proponga l’incontro in differita. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti post-match, con annessi highlights.

IL MONTEPREMI