Montecarlo, sarà Alcaraz-Sinner la finale: in palio anche il numero 1 del mondo

Lo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000. Appuntamento domenica 12 aprile alle 15.

Finale di altissimo livello nel Principato

Rolex Monte-Carlo Masters vedrà sfidarsi in finale Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

Lo spagnolo, numero uno del mondo e prima testa di serie, ha conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo battendo il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco.

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In palio titolo e vetta del ranking

La sfida tra Alcaraz e Sinner non assegnerà soltanto il titolo del Masters 1000 di Montecarlo: il vincitore del match diventerà anche il nuovo numero uno del ranking Atp.

Un confronto tra due dei principali protagonisti del tennis mondiale, destinato ad avere un peso importante anche in vista della stagione sulla terra rossa e del prossimo Roland Garros.

Appuntamento domenica alle 15

La finale del torneo del Principato è in programma domenica 12 aprile alle ore 15, con grande attesa per un match che promette spettacolo ed equilibrio tra due dei giocatori più forti del circuito.