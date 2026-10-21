Ferrero o Norman: Sinner cambia il team, ora è testa a testa

Jannik Sinner è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, ma intanto tiene banco quale sarà il futuro del suo team: Ferrero e Norman i nomi sul tavolo

La stagione 2026 di Jannik Sinner si è chiusa anticipatamente per un infortunio al ginocchio destro, cedendo, alla lunga, il primato mondiale ad Alexander Zverev. Mentre l’altoatesino si concentra sul recupero, il suo entourage valuta il futuro dello staff, poiché il rapporto con Darren Cahill potrebbe giungere al termine.

In questo scenario, Juan Carlos Ferrero, ex coach di Carlos Alcaraz, ha manifestato pubblicamente il desiderio di allenare un campione affermato come l’italiano, elogiandone il livello. Tuttavia, questa candidatura presenta evidenti problemi.

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Innanzitutto, l’abitudine di Ferrero di discutere apertamente sui media contrasta con la storica riservatezza del team di Sinner. Inoltre, la sua personalità forte rischierebbe di creare attriti con Simone Vagnozzi, figura chiave dello staff, che dovrebbe essere confermata.

Norman può essere la scelta migliore per Sinner

Per questi motivi, la pista più coerente e sicura punta su Magnus Norman. L’ex numero 2 del mondo svedese ha costruito la sua leggenda da allenatore guidando Stan Wawrinka a 3 titoli del Grande Slam: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016.

Il suo nome non è nuovo per l’altoatesino, essendo stato già preso in considerazione all’inizio del 2022 dopo l’addio a Riccardo Piatti. Il profilo di Norman unisce qualità tecniche e umane, rendendolo il candidato ideale per affiancare Vagnozzi senza stravolgere gli equilibri di un gruppo compatto. La decisione finale dipenderà dalle scelte di Cahill e dai tempi di rientro di Sinner.