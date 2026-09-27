Judo, Grand Prix Internazionale del Piemonte: assegnati i primi sette ori, oggi la giornata conclusiva

Al PalaMaggiore di Leinì si è chiusa sabato la prima giornata della tappa del Trofeo Italia Senior e Junior. Successi, tra gli altri, per Errichiello, Youssry e De Luca. Oggi le categorie di peso restanti e le classifiche definitive per società.

Si è chiusa sabato 26 settembre la prima giornata del Grand Prix Internazionale del Piemonte, tappa del Trofeo Italia Senior e Junior in corso al PalaMaggiore di Leinì.

Nel primo giorno di competizioni sono state assegnate le medaglie di sette categorie: -60, -66 e -73 kg maschili e -48, -52, -57 e -63 kg femminili.

Errichiello, Youssry e De Luca sul gradino più alto

Nel settore maschile il successo nei -60 kg è andato a Davide Errichiello. Nei -66 kg si è imposto invece Hussein Youssry del Ronin Monza, mentre nei -73 kg la medaglia d’oro è stata conquistata da Alessio De Luca dell’Esercito.

Quattro vincitrici nelle categorie femminili

Tra le donne, Chiara Cesana del Ronin Monza ha conquistato il primo posto nei -48 kg, mentre Asia Toro del Kodokan Chieti si è imposta nei -52 kg.

Successo nei -57 kg per Emma Stoppari della Triestina, mentre nei -63 kg l’oro è andato ad Aurelia Venditto della Florida Roma.

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Oggi le ultime categorie e le classifiche per società

Il Grand Prix prosegue oggi, domenica 27 settembre, con le categorie di peso ancora da disputare. Nel programma maschile spazio ai -81, -90, -100 e +100 kg, mentre nel settore femminile saranno in gara le categorie -70, -78 e +78 kg.

Al termine della seconda giornata saranno definite anche le classifiche finali per società, completando il programma del Grand Prix Internazionale del Piemonte.