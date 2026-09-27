Buccellati Ladies Italian Open, oggi il gran finale: Fanali e Zanusso a caccia delle leader

Al Golf Club Milano si decide oggi la 28ª edizione del torneo. Alexander, Forsterling e Folke comandano a -9, mentre Alessandra Fanali e Anna Zanusso sono none a -4 e restano in corsa per il titolo.

È il giorno decisivo del Buccellati Ladies Italian Open. Oggi, domenica 27 settembre, al Golf Club Milano di Monza si disputa il giro finale della 28ª edizione del torneo del Ladies European Tour, con una classifica ancora molto corta e almeno quindici giocatrici potenzialmente in corsa per il titolo.

In testa, dopo due round, ci sono la sudafricana Casandra Alexander, numero uno dell’ordine di merito, la tedesca Alexandra Forsterling e la svedese Moa Folke, tutte a 135 colpi (-9).

Folke rimonta con il miglior giro di giornata

Alexander e Forsterling hanno confermato il comando con due giri da 67 e 68, mentre Folke ha compiuto la rimonta più importante del sabato, risalendo dalla 15ª posizione grazie a un 65 (-7) con sette birdie, miglior parziale di giornata.

Il terzetto conserva tre colpi di vantaggio su un gruppo di cinque giocatrici ferme a 138 (-6): la statunitense Anna Morgan, le inglesi Cara Gainer e Alice Hewson, la norvegese Dorthea Forbrigd e la slovena Pia Babnik.

Fanali e Zanusso none a cinque colpi dalla vetta

Restano pienamente in corsa anche le due italiane meglio piazzate. Alessandra Fanali e Anna Zanusso iniziano infatti l’ultimo giro dalla nona posizione con 140 (-4), a cinque colpi dalle leader.

Fanali ha chiuso il secondo round in 71 (-1), con quattro birdie e tre bogey, dopo il 69 del primo giro. Zanusso, italiana più in alto nel ranking con il 16° posto, ha invece recuperato dalla 30ª posizione grazie a un 68 (-4), frutto di sette birdie e tre bogey.

Con loro al nono posto ci sono anche la svedese Kajsa Arwefjall, la francese Lois Lau, le norvegesi Ursula Wikstrom e Noora Komulainen e la ceca Patricie Mackova.

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Fanali: “Posso pensare di insidiare le leader”

Fanali ha sottolineato soprattutto il sostegno ricevuto dal pubblico del Golf Club Milano: “Vedere così tante persone tifare per me è stato veramente emozionante”.

L’azzurra ha spiegato di essere soddisfatta della qualità del gioco espressa nonostante uno score leggermente peggiore rispetto al primo giro e, alla vigilia delle ultime 18 buche, non nasconde la possibilità di provare ad avvicinare la testa della classifica.

Le altre italiane ancora in gara

Tra le altre azzurre, Alessia Nobilio è 34ª con 144 colpi, in par. Matilde Partele e la dilettante Francesca Fiorellini sono invece 46ª con 145 (+1).

Fiorellini è stata protagonista di una notevole rimonta nel secondo giro: con un 69 (-3), ottenuto grazie a cinque birdie e due bogey, ha guadagnato 46 posizioni.

Il taglio è caduto proprio a quota 145 (+1) e ha lasciato in gara 62 giocatrici, comprese cinque italiane, una delle quali dilettante. Non hanno invece superato il taglio le giovanissime amateur Stella Vittoria Colombo e Ginevra Tassoni Teg.

Montepremi da 350mila euro

Le professioniste si divideranno un montepremi complessivo di 350.000 euro, con una prima moneta da 52.500 euro.

Anche oggi resta inoltre in palio il Bracciale Buccellati Macri Classica per la prima giocatrice capace di realizzare una hole in one alla buca 10, par 3 da 175 metri.

Il torneo, inserito ufficialmente nella Settimana Europea dello Sport, vede anche la Fondazione Maria Letizia Verga nel ruolo di charity partner e ospita al Golf Club Milano le iniziative legate a GOLFPOP e al progetto Sport Therapy.

Tutto è quindi pronto per le ultime 18 buche, con Alexander, Forsterling e Folke chiamate a difendere la vetta e Fanali e Zanusso ancora in corsa per provare a regalare all’Italia il primo successo nella storia del torneo.