Atletica, Societari U18: Vicentina al comando dopo la prima giornata, oggi si assegnano gli scudetti

A Majano i veneti guidano entrambe le classifiche dopo il sabato: 137 punti tra gli uomini e 124 tra le donne. Del Pioluogo si migliora nel disco con 57,21, Giardiello vince i 1500. Oggi le prove decisive.

Atletica Vicentina al comando in entrambe le classifiche dopo la prima giornata della Finale Oro dei Campionati italiani di società Allievi a Majano, in provincia di Udine. Oggi, domenica 27 settembre, il secondo e decisivo giorno di gare assegnerà gli scudetti U18.

Tra gli uomini la formazione veneta ha chiuso il sabato in testa con 137 punti, davanti al Cus Pro Patria Milano con 112 e alla Studentesca Rieti Milardi con 107. Più contenuto il margine nella classifica femminile: Atletica Vicentina prima con 124 punti, cinque in più dell’Acsi Futuratletica, seconda a quota 119. Terza la Studentesca Rieti Milardi con 111.

Del Pioluogo cresce nel disco

Tra i risultati della prima giornata spicca il 57,21 di Antony Del Pioluogo nel lancio del disco. L’atleta dell’Atletica Brugnera Friulintagli ha migliorato di 22 centimetri il proprio primato personale.

L’azzurrino si conferma così protagonista anche nella specialità in cui aveva conquistato il titolo italiano di categoria a Grosseto, completando la doppietta tricolore insieme al peso, disciplina nella quale aveva ottenuto anche l’argento europeo U18 a Rieti.

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Giardiello vince i 1500, Lazouzi domina le siepi

Nei 1500 metri successo per Federico Giardiello dell’Atletica Gavirate, che si è imposto in una gara tattica con il tempo di 4:10.30. Soltanto pochi giorni prima, a Busto Arsizio, aveva riscritto la migliore prestazione nazionale di categoria correndo in 3:44.24.

Tra le Allieve la vittoria nei 1500 è andata ad Asia Prenzato del Cus Pro Patria Milano in 4:29.91, davanti a Cristina Morelli della Studentesca Rieti Milardi, seconda in 4:33.73.

Nei 2000 siepi successo netto per Yasmine Lazouzi dell’Atletica Mondovì-Acqua San Bernardo, prima in 6:53.19.

Borello corre i 400 in 47.66

Buona prova anche nei 400 metri per il sedicenne Nicolò Borello dell’Atletica Canavesana, che ha chiuso in 47.66, poco più di mezzo secondo sopra il proprio limite stagionale. Nella gara femminile successo di Kalidjatou Sella Bance dell’Atletica Vicentina in 56.46.

Nei 5000 metri di marcia Cristian Cecchetto ha contribuito alla giornata positiva dell’Atletica Vicentina migliorando il proprio personale con 21:11.38.

Peroni nel martello, Biancat vince il duello nel giavellotto

Dalle pedane è arrivato anche il successo di Veronica Peroni del Cus Pro Patria Milano nel martello con 59,56. Nel giavellotto Riccardo Biancat dell’Atletica Brugnera Friulintagli ha invece prevalso al termine di un confronto molto serrato con Ivan Davide Muraro della Studentesca Rieti Milardi: 62,86 contro 62,73.

Nel corso della giornata è arrivata anche una doppietta di Kelly Doualla per il Cus Pro Patria Milano: dopo il successo nei 100 metri in 11.64, la velocista lombarda ha contribuito alla vittoria della 4×100 in 47.21 insieme a Bianca Molteni, Sara Bustreo e Camilla Barbieri.

Oggi a Majano spazio alle ultime gare e ai verdetti della Finale Oro, con Atletica Vicentina chiamata a difendere il primo posto sia nella classifica maschile sia in quella femminile.