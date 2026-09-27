Atletica, Memorial Peppe Greco: Riva terzo a Scicli, vince il campione mondiale Seare

Il vicecampione europeo di maratona chiude i 10 km in 29:38 nella gara disputata sabato. Successo dell’eritreo Dawit Seare in 29:08. A Zola Predosa Palmero seconda e Lonedo terza nel Memorial Bruno Lolli.

Pietro Riva ha chiuso al terzo posto il 33° Memorial Peppe Greco, disputato sabato 26 settembre a Scicli, in provincia di Ragusa. Alla prima gara dopo l’argento europeo nella maratona conquistato a Birmingham, l’azzurro delle Fiamme Oro ha completato i 10 chilometri in 29:38.

La vittoria è andata all’eritreo Dawit Seare, fresco campione mondiale dei 5 km a Copenhagen, capace di imporsi in 29:08 dopo aver sferrato l’attacco decisivo all’ottavo chilometro.

Riva difende il podio, Seare fa la differenza nel finale

Alle spalle di Seare ha chiuso il keniano Kelvin Kariuki Gachaga, secondo in 29:31, mentre Riva ha conquistato il terzo gradino del podio. Quinto posto per Giuseppe Gerratana dell’Aeronautica in 29:54.

La gara si è svolta sulle basole del centro storico di Scicli, ancora bagnate dalla pioggia caduta in precedenza.

“Mi aspettavo di far meglio e sono riuscito almeno a difendere il podio, ma ho avuto un problema di stomaco e avrei potuto essere più avanti”, ha commentato Riva al termine della prova.

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Il Memorial Peppe Greco torna a Scicli dopo sette anni

L’edizione 2026 ha segnato anche il ritorno della corsa nella sua sede originaria dopo sette anni e dopo le edizioni itineranti delle ultime stagioni, disputate a Modica nel 2024 e a Vittoria nel 2025.

Prima della partenza è arrivato anche il saluto telefonico del presidente FIDAL Stefano Mei. In mattinata, a Palazzo Spadaro, sono state inoltre conferite le cittadinanze onorarie di Scicli a due grandi protagonisti dell’atletica che figurano nell’albo d’oro della manifestazione: il keniano Paul Tergat e il campione olimpico di maratona Stefano Baldini.

Presente anche Nadia Battocletti, pluricampionessa europea e madrina della manifestazione.

Memorial Bruno Lolli: Palmero seconda, Lonedo terza

Sabato si è corso anche il sesto Memorial Bruno Lolli a Zola Predosa, in provincia di Bologna, sulla distanza dei 5 chilometri.

Tra le donne successo dell’eritrea Rahel Daniel dell’Uisp Atletica Siena in 15:29. Secondo posto per Elisa Palmero dell’Esercito in 15:50, davanti a Rebecca Lonedo delle Fiamme Oro, terza in 15:55.

In evidenza anche la junior Sofia Ferrari della Calcestruzzi Corradini Excelsior, quinta al traguardo in 16:10.

Nella prova maschile vittoria del keniano Linus Njuguna in 13:55, davanti a Giuseppe Gravante della Corradini, secondo in 13:57, e alla promessa Stefano Benzoni dell’Atletica Valle Brembana, terzo in 13:59.