Federer scherza: “A novembre sicurezza di Wimbledon mi ha quasi respinto”

Roger Federer ha pubblicato una foto del trofeo di Wimbledon sui social media il 25 novembre, con la didascalia: “Piacere di rivederti”. Si è poi scoperto che è stato un vero sforzo entrare sul terreno di gioco prima di fare quello scatto, con lo svizzero che questa settimana ha detto al presentatore del Daily Show, Trevor Noah, quanto sia stato un calvario. Il quarantunenne ha così raccontato: “Non sono mai stato a Wimbledon quando il torneo non è in corso, quindi guido fino al cancello, dove di solito entrano gli ospiti, dove si arriva e poi si sale. Esco e dico al mio allenatore che era con me in quel momento, Severin, esco a parlare con la signora della sicurezza. Allora esco e dico, ‘Sì, ciao, mi stavo chiedendo come posso entrare a Wimbledon? Dov’è l’ingresso? Dov’è il cancello?’. E lei mi risponde ‘Ha una tessera associativa?’. Io sono tipo, ‘Uh…, ne abbiamo una?'”.