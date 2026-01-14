Federer allenatore di Carlos Alcaraz: annuncio di Wilander

Nelle ore che precedono l’inizio degli Australian Open 2026, l’ex campione di tennis Matt Wilander ha lanciato affermazioni schiette, decise, sui principali protagonisti del primo major della stagione.

Secondo il vincitore di sette titoli Slam, l’italiano Jannik Sinner non solo è tra i favoriti, ma è anche destinato a disputare la finale di Melbourne come successo (con tanto di vittoria) nelle ultime due edizioni, mentre l’altro grande nome, Carlos Alcaraz, dovrà affrontare un percorso più complicato per arrivare fino all’ultimo atto. Ed è proprio sullo spagnolo che lo svedese si è lasciato andare ad un commento incredibile nel corso della sua intervista ai colleghi di Eurosport.

Wilander non ha dubbi: Sinner è il favorito agli Australian Open

Secondo Mas Wilander, Jannik Sinner arriva agli Australian Open con un equilibrio mentale e una solidità tecnica tali da renderlo uno dei principali candidati alla vittoria finale.

Lo svedese ai microfoni di Eurosport ha sottolineato come nel tabellone di Melbourne non manchino sfide importanti, ma ritiene che Sinner abbia ciò che serve per superarle e raggiungere la finale (e perché no il titolo) senza troppe difficoltà.

Wilander ha inoltre evidenziato anche come il gioco dell’italiano sia oramai solido, soprattutto dal punto di vista mentale, elemento che può fare la differenza nei momenti chiave di un torneo così alto.

Federer nuovo coach di Alcaraz?

La parte più interessante dell’intervista di Mas Wilander riguarda però i discorsi relativi al grande rivale di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, il cui percorso, secondo lo svedese, sarà più complesso rispetto a quello dell’italiano.

Questo non significa che il tennista spagnolo non possa vincere lo Slam, ma i rischi e gli ostacoli del suo percorso sembrerebbero maggiori. La recente separazione tra Alcaraz e il suo storico coach Juan Carlos Ferrero ha poi portato Wilander ad ipotizzare qualcosa di clamoroso e suggestivo: Roger Federer come nuovo allenatore del classe 2003.

Questa idea ha già attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, dato che una leggenda come quella svizzera potrebbe offrire ad Alcaraz nuove e stimolati prospettiva tattiche e non solo.