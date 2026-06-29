Esordio amaro per Darderi a Wimbledon: Quinn lo batte in tre set

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi a Wimbledon 2026. L’azzurro, testa di serie numero 14 del tabellone maschile, è stato eliminato al primo turno dallo statunitense Ethan Quinn, capace di imporsi in tre set con il punteggio di 7-6, 7-5, 6-2 dopo oltre due ore di gioco. Al secondo turno Quinn affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki.

Primo set combattuto: Darderi spreca nel tie-break

La partita si apre con grande equilibrio. Darderi è costretto a salvare una palla break già nel secondo game, poi il servizio diventa protagonista. Nel decimo gioco l’italiano si complica la vita, ma riesce ad annullare tre set point e a trascinare il parziale al tie-break.

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Nel momento decisivo, però, Quinn si dimostra più lucido. Darderi parte meglio, arriva anche a set point sul 6-5, ma non riesce a chiudere. Lo statunitense resta agganciato, ribalta l’inezia e porta a casa il tie-break per 9-7, conquistato il primo set dopo 55 minuti.

Il crollo dal 5-2 e un terzo set senza storia

Nel secondo set Darderi sembra poter rientrare in partita: strappa il servizio a Quinn, sale fino al 5-2 e va a servire per il parziale. Da quel momento, però, l’incontro cambia completamente. L’americano infila cinque game consecutivi, piazza due break e chiude il set 7-5, lasciando l’azzurro con molti rimpianti.

Nel terzo parziale Quinn continua a spingere, mentre Darderi fatica a ritrovare continuità. Lo statunitense scappa subito avanti, salva alcune palle break e domina fino al 6-2 finale. A pesare sono anche i numeri: Quinn chiude con 54 vincenti contro 28 e vince 118 complessivi contro i 99 dell’italiano.