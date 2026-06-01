Errani e Vavassori volano in semifinale al Roland Garros: quarti chiusi in meno di un’ora

I campioni in carica del doppio misto dominano il quarto di finale contro Anna Danilina e James Tracy. Doppio 6-2 e pass per il penultimo atto del torneo parigino.

Sara Errani e Andrea Vavassori continuano la loro corsa al Roland Garros 2026. I campioni in carica del doppio misto hanno conquistato l’accesso alle semifinali dello Slam francese grazie a una prestazione autoritaria contro la coppia formata dalla kazaka Anna Danilina e dallo statunitense James Tracy.

Sul campo parigino gli azzurri hanno impiegato meno di un’ora per chiudere la pratica, imponendosi con un netto 6-2 6-2.

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Dominio azzurro nei quarti di finale

La sfida è stata a senso unico fin dalle prime battute.

Errani e Vavassori, accreditati della testa di serie numero 1 del tabellone, hanno preso immediatamente il controllo dell’incontro, imponendo il proprio ritmo sia nei turni di battuta sia negli scambi da fondo campo.

Il doppio 6-2 finale racconta perfettamente l’andamento del match, con la coppia italiana sempre in gestione e mai realmente in difficoltà.

Una vittoria che vale la semifinale

Dopo il successo sofferto ottenuto nel turno precedente contro Stollar e Harrison, arrivato soltanto al super tie-break dopo una rimonta complicata, gli azzurri hanno potuto gestire con maggiore tranquillità il quarto di finale.

La qualificazione consente a Errani e Vavassori di avvicinarsi ulteriormente all’obiettivo di confermare il titolo conquistato nella passata edizione del torneo.

Chi sarà il prossimo avversario

In semifinale gli italiani affronteranno la coppia vincitrice dell’ultimo quarto di finale ancora da disputare.

Da una parte ci saranno la statunitense Desirae Krawczyk e il britannico Neal Skupski, teste di serie numero 4 del torneo. Dall’altra il duo composto dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin.

Il verdetto arriverà nella giornata di martedì.

Obiettivo bis a Parigi

Con il successo nei quarti di finale, Errani e Vavassori restano pienamente in corsa per il secondo titolo consecutivo nel doppio misto del Roland Garros.

Una missione che procede nel migliore dei modi per la coppia azzurra, capace finora di confermare il ruolo di favorita del tabellone.