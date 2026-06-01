Atletica su Sky: doppio appuntamento tra Turku e Stoccolma con Continental Tour e Diamond League

Settimana ricca di eventi per gli appassionati di atletica leggera. Mercoledì spazio ai Paavo Nurmi Games di Turku, mentre domenica la Diamond League farà tappa a Stoccolma con Armand Duplantis protagonista nel salto con l’asta.
Due grandi appuntamenti internazionali attendono gli appassionati di atletica leggera su Sky e in streaming su NOW.
La settimana sarà infatti caratterizzata da due eventi di primo piano del calendario mondiale: i Paavo Nurmi Games di Turku, validi per il World Athletics Continental Tour Gold, e il tradizionale meeting di Stoccolma della Diamond League.
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Mercoledì i Paavo Nurmi Games di Turku
Il primo appuntamento è in programma mercoledì 3 giugno alle ore 18 con i Paavo Nurmi Games, tappa Gold del World Athletics Continental Tour.
L’evento, ospitato a Turku, vedrà al via alcuni dei migliori specialisti internazionali. Tra i protagonisti attesi figurano Camryn Rogers nel lancio del martello, Jessica Schilder nel getto del peso e Kristjan Čeh nel lancio del disco.
La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.
Domenica la Diamond League fa tappa a Stoccolma
Domenica 7 giugno alle ore 17 sarà invece il momento della Diamond League con il tradizionale Bauhaus Galan, in programma nello storico Olympic Stadium di Stoccolma.
Grande attesa soprattutto per la gara del salto con l’asta, dove sarà presente il campione svedese Armand Duplantis, autentica icona dell’atletica mondiale.
Duplantis sfida i migliori astisti del mondo
Il primatista mondiale dovrà confrontarsi con alcuni dei principali protagonisti della specialità.
In pedana sono annunciati anche Sam Kendricks, Kurtis Marschall, Sondre Guttormsen e Renaud Lavillenie, ex detentore del record del mondo.
Una sfida che si preannuncia tra le più spettacolari dell’intero programma del meeting svedese.
Diretta su Sky e NOW
Entrambi gli eventi saranno raccontati dalla telecronaca di Nicola Roggero con il commento tecnico del campione olimpico Stefano Baldini.
La copertura dell’atletica leggera proseguirà inoltre su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport, sull’App Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.
Il programma
Mercoledì 3 giugno
- Ore 18.00: World Athletics Continental Tour Gold – Turku
- Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport Arena
Domenica 7 giugno
- Ore 17.00: Diamond League – Stoccolma
- Diretta Sky Sport Arena