Serie C, Union Brescia e Ascoli si giocano la Serie B: dove vedere la finale playoff

Dopo le promozioni di Vicenza, Arezzo e Benevento resta un solo posto disponibile per la Serie B 2026/27. Union Brescia e Ascoli si sfidano nella doppia finale playoff che sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW.

La stagione di Serie C è arrivata al suo ultimo atto. Dopo le promozioni già conquistate da Vicenza, Arezzo e Benevento, sarà la doppia sfida tra Union Brescia e Ascoli ad assegnare l’ultimo pass disponibile per il campionato di Serie B 2026/27.

La finale playoff sarà trasmessa integralmente da Sky e in streaming su NOW, con una copertura dedicata all’evento decisivo della stagione.

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Finale d’andata il 2 giugno

Il primo confronto è in programma martedì 2 giugno allo stadio Rigamonti.

L’Union Brescia di Eugenio Corini ospiterà l’Ascoli guidato da Francesco Tomei con calcio d’inizio fissato alle ore 21.15.

La partita sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

La telecronaca sarà affidata ad Antonio Nucera con il commento tecnico di Massimo Gobbi, mentre da bordocampo seguirà l’incontro Luca Mastrorilli.

Ritorno al Del Duca il 7 giugno

La gara che assegnerà la promozione si giocherà domenica 7 giugno allo stadio Del Duca di Ascoli.

Il match di ritorno prenderà il via alle ore 18 e sarà trasmesso sempre su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

La telecronaca sarà ancora curata da Antonio Nucera, affiancato questa volta da Lorenzo Minotti. Bordocampo affidato a Luca Mastrorilli.

Ampio spazio agli studi Sky

La programmazione dedicata alla finale playoff inizierà già trenta minuti prima del fischio d’inizio della gara di ritorno.

Lo studio prepartita prenderà il via alle 17.30 e sarà seguito dal postpartita dalle 20. A condurre sarà Marco Demicheli, affiancato da Leonardo Semplici.

Dove seguire la Serie C

Oltre alle dirette delle due finali, Sky garantirà una copertura completa dell’evento attraverso Sky Sport 24, il sito Sky Sport e i canali social ufficiali dell’emittente, con aggiornamenti, approfondimenti e highlights.

Programma finale playoff Serie C

Martedì 2 giugno

Ore 21.15: Union Brescia-Ascoli (andata)

Diretta Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Domenica 7 giugno