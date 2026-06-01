Giro d’Italia Women, Balsamo fa tris a Buja: terza vittoria di fila, maglia rosa sempre più solida

La fuoriclasse della Lidl-Trek vince la terza tappa Bibione-Buja di 156 km dopo aver resistito sulla salita di Montenars. Williams seconda, Gerritse terza. In classifica generale 24″ su Williams e 30″ su Longo Borghini.

Non si ferma più Elisa Balsamo. La fuoriclasse della Lidl-Trek ha firmato il proprio terzo successo consecutivo al Giro d’Italia Women 2026, imponendosi sul traguardo friulano di Buja al termine della terza frazione Bibione-Buja di 156 chilometri. Un ruolino di marcia impressionante per la ciclista piemontese, che consolida la maglia rosa e si candida a protagonista assoluta di questa edizione.

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Cuore e carattere sulla salita di Montenars

La vittoria di oggi porta un significato ancora più profondo per le modalità in cui è arrivata. Sulla difficile ascesa di Montenars, il principale ostacolo altimetrico della tappa, Balsamo ha dovuto gestire al meglio le energie mentre le big della generale tentavano di fare selezione. La campionessa piemontese ha limitato il distacco con intelligenza tattica, ricongiungersi al gruppo di testa in vista delle fasi conclusive.

Il finale: la fuga di Vollering e lo sprint decisivo

A poco più di venti chilometri dal traguardo Demi Vollering ha tentato un attacco di alto profilo, cui hanno risposto Elisa Longo Borghini, Marlen Reusser e la rientrante Anna van der Breggen. Il tentativo non ha però fatto la differenza e il gruppo le ha riprese. Negli ultimi chilometri la norvegese Sigrid Haugset ha provato il colpo da solitaria, resistendo fino a poche centinaia di metri dall’arrivo. Una volta neutralizzata, la volata ha emesso il suo verdetto: Balsamo ha scelto il momento perfetto per scattare, staccando l’americana Lily Williams e l’olandese Femke Gerritse. Quarta e quinta Elisa Longo Borghini e Silvia Persico.

L’ordine d’arrivo

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) Lily Williams (Human Powered Health) Femke Gerritse (Team SD Worx-Protime) Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) Silvia Persico (UAE Team ADQ)

La classifica generale

Elisa Balsamo (Lidl-Trek) — 10h59’24” Lily Williams (Human Powered Health) a 24″ Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) a 30″ Margaux Vigie (Team Visma Lease a Bike) a 30″ Célia Gery (FDJ United-SUEZ) a 30″ Anna van der Breggen (SD Worx-Protime) a 30″ Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) a 30″ Silvia Persico (UAE Team ADQ) a 30″ Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) a 30″ Lauren Dickson (FDJ United-SUEZ) a 30″

Martedì la cronoscalata del Nevegal

Il Giro d’Italia Women entra adesso nella sua fase più delicata. Martedì le atlete affrontano la cronoscalata di 12,7 chilometri da Belluno al Nevegal: un terreno durissimo che potrebbe stravolgere la classifica generale. Gli occhi saranno puntati sulle velleità di riscatto di Longo Borghini e Vollering, le scalatrici pure chiamate a rispondere alla dominatrice di queste prime tre tappe.