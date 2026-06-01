Mondiale 3×3, Italia ko all’esordio contro la Cina: ora la sfida decisiva con la Lettonia

Debutto in salita per le Azzurre alla FIBA 3×3 World Cup 2026 di Varsavia. La Cina si impone 21-12 nella prima giornata del Girone C. Alle 16.40 nuovo impegno contro la Lettonia.

Non inizia nel migliore dei modi il cammino dell’Italia femminile alla FIBA 3×3 World Cup 2026, in corso di svolgimento a Varsavia.

Nella gara d’esordio del Girone C, le Azzurre sono state sconfitte dalla Cina con il punteggio di 21-12. Una partenza complicata per la Nazionale Open 3×3 Femminile, che tornerà però immediatamente in campo nel pomeriggio per affrontare la Lettonia.

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La Cina si impone all’esordio

La formazione asiatica ha gestito il match con autorità, riuscendo a prendere il controllo della gara e chiudendo i conti sul 21-12.

Per l’Italia sono andate a referto Giulia Gilli e Costanza Palmieri con 4 punti ciascuna, seguite da Alice Caloro con 3 e da Matilde Miccoli con 1.

Italia-Cina 12-21

Italia: Caloro 3, Gilli 4, Miccoli 1, Palmieri 4.

Alle 16.40 sfida alla Lettonia

Le Azzurre avranno subito l’occasione di riscattarsi.

Alle ore 16.40 è infatti in programma la seconda partita della giornata contro la Lettonia, che nel proprio debutto ha superato le Filippine conquistando il primo successo del torneo.

Un match importante per la corsa alla qualificazione alla fase successiva.

La formula del torneo

Al termine della fase a gironi, le squadre classificate al primo posto accederanno direttamente ai quarti di finale.

Le seconde e le terze classificate disputeranno invece i play-in per conquistare un posto tra le migliori otto della competizione.

La classifica del Girone C

Dopo le prime gare la situazione del raggruppamento è la seguente:

Germania 2-0

Lettonia 1-0

Cina 1-1

Italia 0-1

Filippine 0-2

Il calendario dell’Italia

1 giugno

Italia-Cina 12-21

Ore 16.40: Italia-Lettonia

3 giugno

Ore 12.55: Italia-Germania

Ore 14.45: Italia-Filippine

Il 5 giugno sono in programma i play-in, il 6 giugno i quarti di finale e il 7 giugno semifinali e finali.

Tutte le partite della FIBA 3×3 World Cup 2026 sono trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale FIBA 3×3.