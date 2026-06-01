Cobolli da sogno al Roland Garros: batte Svajda e conquista i quarti di finale

Il tennista romano supera in quattro set lo statunitense Zachary Svajda e centra per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale dello Slam parigino. Ora attende il vincente della sfida tra Auger-Aliassime e Tabilo.

Flavio Cobolli continua a scrivere una pagina importante della propria carriera al Roland Garros 2026. Il tennista azzurro ha conquistato l’accesso ai quarti di finale del torneo parigino superando negli ottavi di finale lo statunitense Zachary Svajda.

Il numero 10 del seeding si è imposto con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) al termine di una battaglia durata tre ore e 19 minuti.

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Cobolli domina i primi due set

L’azzurro ha preso subito il controllo dell’incontro, imponendo il proprio ritmo e lasciando poco spazio all’avversario.

I primi due parziali sono stati conquistati con autorità per 6-2 e 6-3, confermando l’ottimo stato di forma mostrato fin dall’inizio del torneo.

Svajda reagisce, ma Cobolli resiste

Nel terzo set è arrivata la reazione dello statunitense, numero 85 del ranking mondiale, che è riuscito a riaprire il match imponendosi al tie-break per 7 punti a 3.

Per Cobolli si tratta del primo set perso in questa edizione del Roland Garros.

Il quarto parziale è stato molto equilibrato e si è deciso nuovamente al tie-break. Nei momenti decisivi il tennista romano ha mantenuto lucidità e solidità, chiudendo 7-5 e conquistando il pass per il turno successivo.

Ai quarti attende uno tra Auger-Aliassime e Tabilo

Grazie a questo successo il classe 2002 entra tra i migliori otto del torneo maschile.

Nei quarti di finale affronterà il vincitore della sfida tra il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 6 del mondo, e il cileno Alejandro Tabilo, attuale numero 36 del ranking ATP.

Altri due italiani in campo

La giornata del tennis azzurro a Parigi prosegue con altri due protagonisti.

Matteo Berrettini è atteso dalla sfida contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi affronterà lo statunitense Frances Tiafoe per un posto nei quarti di finale.