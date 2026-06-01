Coppa del Mondo arrampicata 2026, l’Italia va a Praga con 16 azzurri: Moroni nel boulder, Schenk e Placci nella lead

Terza tappa europea del massimo circuito dopo Berna e Madrid: sette azzurri nel boulder e nove nella lead. Camilla Moroni punta a confermare l’ottavo posto di Madrid, Filip Schenk e Giovanni Placci le punte di diamante nella lead.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva approda a Praga, terza tappa europea del massimo circuito internazionale dopo Berna e Madrid. La capitale della Repubblica Ceca ospita un fine settimana dedicato alle specialità di boulder e lead, con punti preziosi in palio per le classifiche generali e un livello tecnico che si preannuncia di primissimo piano. L’Italia si presenta con una delegazione di sedici atleti: sette nel boulder e nove nella lead.

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Boulder: Moroni punta a confermare Madrid

Nel boulder l’attenzione è concentrata su Camilla Moroni, che arriva a Praga reduce dall’ottavo posto conquistato a Madrid, uno dei migliori risultati della stagione per il settore femminile azzurro. In Repubblica Ceca punterà a confermare il momento positivo e a strappare un piazzamento di ulteriore prestigio. Completano la selezione femminile Irina Daziano, Giorgia Tesio, Francesca Matuella e Stella Giacani. In campo maschile spazio a Luca Boldrini e Matteo Reusa.

Lead: fiducia a Schenk e Giovanni Placci

Nella lead le principali speranze azzurre sono affidate a Filip Schenk e Giovanni Placci, entrambi chiamati a inserirsi nella lotta per le posizioni di testa contro un campo partenti internazionale di altissimo livello, in una disciplina in cui resistenza, tecnica e gestione dell’esercizio possono fare la differenza. A completare il gruppo maschile Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini, Andrea Ludovico Chelleris ed Ernesto Placci. Per il femminile Viola Battistella, Ilaria Scolaris e Valentina Arnoldi.

I convocati dell’Italia

Boulder maschile: Luca Boldrini, Matteo Reusa Boulder femminile: Camilla Moroni, Irina Daziano, Giorgia Tesio, Francesca Matuella, Stella Giacani Lead maschile: Giovanni Placci, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini, Andrea Ludovico Chelleris, Ernesto Placci Lead femminile: Viola Battistella, Ilaria Scolaris, Valentina Arnoldi