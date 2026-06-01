Sportface TVPrime
Sportface TVPrime
Arrampicata sportiva Federazioni

Coppa del Mondo arrampicata 2026, l’Italia va a Praga con 16 azzurri: Moroni nel boulder, Schenk e Placci nella lead

Redazione
-
World Climbing Series Comunidad de Madrid
Alcobendas, Madrid (ESP), 29 May 2026: MORONI Camilla of Italy competes in Women's Boulder final during the World Climbing Series Comunidad de Madrid 2026. This photo is for editorial use only. For any additional use please contact communications@worldclimbing.com. ©️ Lena Drapella/World Climbing

Terza tappa europea del massimo circuito dopo Berna e Madrid: sette azzurri nel boulder e nove nella lead. Camilla Moroni punta a confermare l’ottavo posto di Madrid, Filip Schenk e Giovanni Placci le punte di diamante nella lead.

La Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva approda a Praga, terza tappa europea del massimo circuito internazionale dopo Berna e Madrid. La capitale della Repubblica Ceca ospita un fine settimana dedicato alle specialità di boulder e lead, con punti preziosi in palio per le classifiche generali e un livello tecnico che si preannuncia di primissimo piano. L’Italia si presenta con una delegazione di sedici atleti: sette nel boulder e nove nella lead.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Boulder: Moroni punta a confermare Madrid

Nel boulder l’attenzione è concentrata su Camilla Moroni, che arriva a Praga reduce dall’ottavo posto conquistato a Madrid, uno dei migliori risultati della stagione per il settore femminile azzurro. In Repubblica Ceca punterà a confermare il momento positivo e a strappare un piazzamento di ulteriore prestigio. Completano la selezione femminile Irina Daziano, Giorgia Tesio, Francesca Matuella e Stella Giacani. In campo maschile spazio a Luca Boldrini e Matteo Reusa.

Lead: fiducia a Schenk e Giovanni Placci

Nella lead le principali speranze azzurre sono affidate a Filip Schenk e Giovanni Placci, entrambi chiamati a inserirsi nella lotta per le posizioni di testa contro un campo partenti internazionale di altissimo livello, in una disciplina in cui resistenza, tecnica e gestione dell’esercizio possono fare la differenza. A completare il gruppo maschile Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini, Andrea Ludovico Chelleris ed Ernesto Placci. Per il femminile Viola Battistella, Ilaria Scolaris e Valentina Arnoldi.

I convocati dell’Italia

Boulder maschile: Luca Boldrini, Matteo Reusa Boulder femminile: Camilla Moroni, Irina Daziano, Giorgia Tesio, Francesca Matuella, Stella Giacani Lead maschile: Giovanni Placci, Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Riccardo Vicentini, Andrea Ludovico Chelleris, Ernesto Placci Lead femminile: Viola Battistella, Ilaria Scolaris, Valentina Arnoldi

Change privacy settings
×