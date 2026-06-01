Paltrinieri show agli Assoluti di Piombino: vince la 10 km, Caponi campionessa italiana e qualificata agli Europei

Gregorio Paltrinieri conquista il terzo titolo italiano assoluto nella 10 chilometri di fondo davanti a Guidi e Acerenza. Tra le donne la vittoria va alla spagnola Angela Martinez, mentre Linda Caponi si laurea campionessa italiana e stacca il pass per gli Europei di Parigi.

Gli Assoluti di nuoto in acque libere si aprono nel segno di Gregorio Paltrinieri e Linda Caponi. Nelle acque del Golfo di Baratti, a Piombino, il campione olimpico ha conquistato il successo nella 10 chilometri maschile, mentre tra le donne il titolo italiano è andato a Linda Caponi, seconda assoluta alle spalle della spagnola Angela Martinez e qualificata per gli Europei di Parigi.

Paltrinieri conquista il terzo titolo italiano

Quando si tratta di gare importanti, Gregorio Paltrinieri risponde presente. L’atleta delle Fiamme Oro ha chiuso la 10 chilometri in 1h48’25″7, conquistando il terzo titolo italiano assoluto della carriera.

Alle sue spalle si è classificato Marcello Guidi in 1h48’26″6, autore di un ottimo finale, mentre Domenico Acerenza ha completato il podio tutto targato Fiamme Oro con il tempo di 1h48’28″6. Quarto Andrea Filadelli e quinto Dario Verani.

“È stata una gara durissima. Lo immaginavamo poiché metteva in palio la qualificazione per gli Europei di Parigi”, ha spiegato Paltrinieri al termine della prova. Il campione azzurro ha poi sottolineato l’elevato livello del movimento italiano del fondo, definendo il campionato italiano una competizione di altissimo valore tecnico.

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Caponi si prende titolo e pass europeo

Nella gara femminile il successo assoluto è andato alla spagnola Angela Martinez, vincitrice in 1h58’14″8.

Alle sue spalle ha chiuso Linda Caponi (Carabinieri) in 1h58’17″6, risultato che le è valso il titolo italiano assoluto e soprattutto la qualificazione agli Europei di Parigi. Sul podio tricolore sono salite anche Giulia Berton e Alessia Ossoli.

“È da un mese che pensavo a questa gara. Oggi volevo vincere perché mi volevo qualificare e quindi ho dato tutto”, ha dichiarato la nuotatrice senese dopo la prova.

Gara combattuta fino allo sprint

La prova maschile è rimasta aperta fino agli ultimi metri. Dopo una prima parte guidata da Luca De Tullio, è stato Paltrinieri a cambiare ritmo nella seconda metà di gara, prendendo il comando al quarto passaggio e resistendo agli attacchi degli avversari fino allo sprint conclusivo.

Anche tra le donne la corsa è stata ricca di cambi di leadership. Dopo i primi giri guidati dalle spagnole Maria De Valdes e Angela Martinez, Linda Caponi è riuscita a portarsi in testa nella parte centrale della gara, prima del decisivo affondo finale della Martinez.

I risultati della 10 km

10 km maschile

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro) 1h48’25″7 Marcello Guidi (Fiamme Oro) 1h48’26″6 Domenico Acerenza (Fiamme Oro) 1h48’28″6 Andrea Filadelli (Marina Militare) 1h48’30″1 Dario Verani (Esercito) 1h48’33″8

10 km femminile

Angela Martinez (Spagna) 1h58’14″8 Linda Caponi (Carabinieri) 1h58’17″6 Candela Sanchez Lora (Spagna) 1h58’19″5 Giulia Berton (Marina Militare) 1h58’27″5 Maria De Valdes (Spagna) 1h58’47″5 Paula Otero Fernandez (Spagna) 1h58’48″7 Alessia Ossoli (Aurelia Nuoto) 1h58’53″7

Assoluti di Piombino, il programma continua

La prima giornata degli Assoluti di fondo prosegue con le gare dei 7,5 chilometri maschili e femminili, mentre la manifestazione continuerà fino al 7 giugno nelle acque di Piombino.