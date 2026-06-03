Roland Garros, Errani e Vavassori travolgenti: gli azzurri sono in finale nel doppio misto

I campioni in carica dominano la semifinale contro Siegemund e Roger-Vasselin. Giovedì a mezzogiorno andranno a caccia del bis parigino.

Sara Errani e Andrea Vavassori sono a un passo dal sogno. I due azzurri hanno conquistato la finale del torneo di doppio misto del Roland Garros 2026, confermando il loro straordinario feeling con la terra rossa di Parigi.

La coppia italiana, testa di serie numero uno del tabellone e campione in carica, ha superato con autorità la tedesca Laura Siegemund e il francese Edouard Roger-Vasselin con il punteggio di 6-1 6-4 in appena un’ora di gioco.

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Semifinale dominata dall’inizio alla fine

Errani e Vavassori hanno preso subito il controllo dell’incontro, imponendo il proprio ritmo e concedendo pochissimo agli avversari.

Il primo set è stato praticamente perfetto. Gli azzurri hanno dominato gli scambi, trovando grande efficacia sia in risposta sia nelle fasi a rete, chiudendo rapidamente sul 6-1.

Nel secondo parziale la coppia italo-tedesca ha provato a restare in partita, ma senza mai riuscire realmente a mettere in difficoltà gli italiani. Il break decisivo è arrivato nel momento chiave del set, consentendo a Errani e Vavassori di chiudere sul 6-4 e festeggiare l’accesso all’ultimo atto del torneo.

A caccia del bis a Parigi

Per gli azzurri si tratta dell’ennesima conferma di una coppia che negli ultimi anni è diventata uno dei punti di riferimento del doppio misto mondiale.

Dopo il trionfo della passata stagione, Errani e Vavassori avranno ora l’opportunità di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e aggiungere un altro prestigioso trofeo alla loro bacheca.

Finale giovedì alle 12

L’appuntamento con la finale è fissato per giovedì alle ore 12.00.

Dall’altra parte della rete gli italiani troveranno una tra Gabriela Dabrowski ed Evan King e la coppia formata da Asia Muhammad e Nikola Mektic.

Comunque vada, sarà un’altra occasione per scrivere una pagina importante del tennis azzurro in uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo.