Europei atletica, il calendario di oggi 12 agosto e gli italiani in gara: da Diaz a Fantini

Gli Europei di atletica vedono in gara diversi italiani nella giornata di oggi: a Birmingham, occhio a Andy Diaz e Sara Fantini

Si accende la terza giornata degli Europei di atletica 2026 all’Alexander Stadium di Birmingham. Oggi, mercoledì 12 agosto, l’Italia scende in pista e in pedana con l’obiettivo di conquistare nuove medaglie in un programma ricco di finali e appuntamenti decisivi. Quattro i prestigiosi titoli continentali assegnati, tra cui martello femminile, 400 metri maschili, 400 ostacoli donne, 110 ostacoli.

Il mattino si apre con il decathlon: alle 11.35 Dario Dester e Alberto Nonino affrontano i 100 metri, per poi chiudere la due giorni con i 400 metri alle 22.22. Ma è la sessione serale a regalare le emozioni più forti e le gare più importanti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Da Andy Diaz a Sara Fantini: gli appuntamenti di giornata

Alle 20.45 tocca a Sara Fantini, su cui tutta Italia ripone grandi speranze nella finale del lancio del martello femminile. Alle 21.40 spazio alle qualificazioni del salto triplo maschile con il trio formato da Andy Diaz, Andrea Dallavalle e Simone Biasutti. Alle 22.08, infine, Ayomide Folorunso cercherà l’impresa nella finale dei 400 ostacoli femminili.

Dopo la delusione di Jacobs e il grande successo di Nadia Battocletti, oggi l’Italia proverà ancora una volta a farsi valere e a confermare tutte le grandi qualità di un movimento in continua ascesa e che ha sempre più campioni in grado di portare grandi successi per i colori azzurri.