Errani e Paolini ripartono in doppio: debutto a Wimbledon contro Kozyreva e Shymanovich

Sara Errani e Jasmine Paolini iniziano oggi il loro camino nel tabellone del doppio femminile di Wimbledon. Le azzurre, accreditate come testa di serie neuro 6, affronteranno al primo turno la coppia formata da Maria Kozyreva e Iryna Shymanovich. Il match è in programma sul Court 15 come terzo incontro a partire dalla 12 italiane.

Debutto da non sottovalutare per la coppia azzurra

Errani e Paolini arrivano all’appuntamento con ambizioni importanti, forti di un’intesa ormai consolidata e di un percorso che le ha rese una delle coppie più riconoscibili del circuito. Wimbledon, però, resta uno Slam particolare, soprattutto per le caratteristiche dell’erba, superficie che può rendere insidioso anche un primo turno sulla carta abbordabile.

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Kozyreva e Shymanovich non partono favorite, ma rappresentano comunque un ostacolo da gestire con attenzione. In particolare Shymanovich ha già avuto buoni risultati in doppio ai Championships, avendo raggiunto i quarti a Wimbledon nel 2023. Per le italiane sarà quindi importante entrare subito in particolare, servire con continuità e sfruttare la maggiore esperienza nei momenti decisivi.

Orario, tv e possibile avversarie al secondo turno

La sfida si giocherà dopo due incontri: prima il doppio maschile Buse/Trungelliti-Cabral/Miedler, poi il doppio misto Johnson/Appleton-Tracy/Danilina. Per questo l’orario effettivo dipenderà dalla durata dei match precedenti.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, con canale ancora da definire, e in streaming su Sky Go e NOW. Chi passerà il turno affronterà la vincente della sfida tra Jacquemot/Parry e Noskova/Sramkova.