Taekwondo: sfida a Parigi per Alessio, Bossolo, Cassar e Ricci

Il grande taekwondo sbarca in Francia per un doppio appuntamento al Palais des Sports Marcel Cerdan di Levallois-Perret. La squadra italiana schiera quattro atleti, tre nel para taekwondo e uno nel circuito olimpico.
Bossolo, Cassar e Ricci inaugurano il Para Grand Prix
Il programma parigino prende il via giovedì 8 ottobre con gli atleti del World Para Taekwondo Grand Prix, evento di primissimo piano riservato esclusivamente agli atleti selezionati tramite il ranking mondiale.
Nella giornata inaugurale scendono in campo tutte le categorie K44 e la delegazione azzurra schiera tre rappresentanti. Antonino Bossolo combatte nel tabellone maschile fermo al limite dei -70 kg. In campo femminile troviamo invece Giulia Cassar, impegnata nella categoria -65 kg, e Suemi Ricci, al via nella divisione fino ai -52 kg.
L’organizzazione del torneo ha previsto un calendario in successioni con tutti gli incontri visibili integralmente in diretta streaming. L’obiettivo primario degli azzurri è incamerare punti pesanti per la classifica.
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Simone Alessio torna in Francia a due anni dal bronzo
Venerdì 9 ottobre l’impianto francese cambia veste per il World Taekwondo Grand Prix. I riflettori si concentrano sull’unico azzurro del circuito olimpico.
Simone Alessio torna infatti a gareggiare a Parigi portando con sé il bel ricordo della medaglia di bronzo vinta ai Giochi del 2024.
Il nostro portacolori combatte nella categoria maschile dei +80 kg, un tabellone di livello altissimo in cui si entra solo grazie alla posizione di vertice nella graduatoria globale. Le fasi eliminatorie, che vanno dagli ottavi ai quarti di finale, vengono trasmesse tramite il consueto live streaming. Le sfide decisive che assegnano le medaglie, ovvero semifinali e finali, trovano spazio su Eurovision Sport.