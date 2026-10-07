Tiro a Volo, Europei Junior: Greta Sforzi protagonista, è seconda

Greta Sforzi da favola. A Malakasa parte col piede giusto l’avventura azzurra agli Europei di tiro a volo giovanili. Al termine della giornata inaugurale, la Sforzi viaggia nelle primissime posizioni del trap.

Nyitrai comanda la classifica, Sforzi e Kosmina subito dietro

Malakasa, l’Italia continua a sognare. Sulle pedane greche le ragazze della fossa olimpica hanno archiviato i primi 75 piattelli di qualificazione. Per ora c’è la tiratrice ungherese Anna Nyitrai a dettare il passo della gara, trovandosi da sola in testa al gruppo con il buon risultato di 72/75. Proprio alle sue spalle, in 2ª posizione, si è piazzata l’azzurrina Greta Sforzi.

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La nostra portacolori ha colpito 71 bersagli, agganciando così in classifica l’atleta neutrale Aleksandra Kosmina a pari merito.

Le altre italiane in gara, invece, sono rimaste un po’ più staccate. Valentina Archetti è 10ª con lo score di 67, Maria Iovinella si trova al 13° posto con 66 centri, mentre Martina Montani viaggia in 16ª piazza a quota 65. I risultati di queste 3 atlete formano il totale per l’Italia a squadre.

Al momento la nostra nazionale difende il 3° gradino del podio provvisorio, avendo totalizzato 198 punti. Davanti al terzetto tricolore ci sono soltanto le atlete neutrali, al 1° posto assoluto con 206/225, e poi la Francia, 2ª con 204. Le ragazze italiane hanno un buon margine, ma dovranno comunque guardarsi le spalle dall’Ucraina, 4ª forza con 193 punti, e dalla Turchia, che insegue al 5° posto a quota 190.