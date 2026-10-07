Mezza maratona di Roma, che festa: un fiume di iscritti all’ombra del Colosseo

Domenica 18 ottobre Roma ospita la terza edizione della mezza maratona con un percorso in gran parte nuovo e una valanga di podisti. I posti risultano esauriti già a luglio, a conferma del forte interesse per l’appuntamento sportivo.

L’entusiasmo di Onorato e Mei per i numeri da record

La Wizz Air Rome Half Marathon by Brooks ha superato le aspettative. L’edizione numero tre conta 40.000 pettorali assegnati per la gara competitiva, con un balzo in avanti del 68% sul 2025. Le donne raggiungono quota 50%, un aumento netto rispetto al 42% del primo anno. La platea si mantiene giovane, visto che il 58% dei corridori ha tra i 18 e i 34 anni.

A stupire è la massiccia presenza dall’estero, arrivata al 78% del totale. Ben 31.000 atleti sbarcano da fuori Italia, con le iscrizioni raddoppiate da Germania, Polonia e Regno Unito, ma si notano pure 180 presenze in arrivo dall’Oceania.

L’assessore capitolino Alessandro Onorato parla apertamente di una scommessa vinta, ricordando le pesanti ricadute turistiche ed economiche sul territorio. Il fine settimana offre anche il classico villaggio a Ostiense, utile per fare controlli gratuiti con il Gemelli ed .

Stefano Mei, guida della Fidal, commenta fiducioso: “Il running continua a vivere un periodo d’oro nel nostro Paese”. Il presidente appare sicuro che la corsa romana possa presto competere ad armi pari con le principali prove mondiali.

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Il tracciato di Duchi e Bellino tra cantieri e storia

Il percorso di domenica 18 ottobre offre una partenza mai vista prima. Gli atleti prenderanno il via dalle mura aureliane presso via di Porta Ardeatina.

Il serpentone transiterà poi vicino a San Pietro per andare a tagliare il traguardo in via degli Annibaldi, proprio davanti al Colosseo. Laura Duchi, direttrice della corsa, ammette le difficoltà legate alle strade strette e ai perenni cantieri capitolini, ma loda il lavoro di gruppo. “Anche nelle nostre più rosee previsioni non avremmo mai pensato di raggiungere questi numeri”, confessa alla stampa.

Paolo Bellino, amministratore delegato di Rcs, evidenzia le dimensioni dell’evento, ormai la seconda mezza maratona in Europa, e ringrazia i residenti scesi in strada a tifare. La prova andrà in onda in televisione su Sky Sport Uno.