F1, GP Singapore: la Ferrari cerca riscatto, Vasseur attacca la stampa – gli orari

La Ferrari pronta a riscattarsi a Singapore? La scuderia di Maranello sbarca a Marina Bay con l’obbligo di sfruttare un tracciato favorevole per tornare a vincere. Serve un risultato netto per allontanare le polemiche recenti.

La SF-26 può vincere a Singapore?

Le Rosse possono approfittare di una pista da sempre “amica”, ma quest’anno i pronostici non sono stati quasi mai rispettati. Dal Gran Premio di Gran Bretagna dello scorso luglio la squadra del Cavallino non sale sul gradino più alto del podio. Nelle ultime sette gare hanno trionfato Mercedes, McLaren e Red Bull, eppure la Ferrari conserva la seconda posizione costruttori, forte di un vantaggio di 58 punti su un team papaya ultimamente in difficoltà.

Il tracciato di Singapore rappresenta il palcoscenico perfetto per le caratteristiche della vettura. L’asfalto asiatico richiede alto carico aerodinamico e maschera le attuali mancanze della power unit. Durante l’anno i tecnici hanno privilegiato l’efficienza del telaio a scapito della potenza pura, ma recentemente la finestra di utilizzo degli pneumatici ha creato parecchi problemi ad Hamilton e Leclerc, spingendo gli ingegneri verso assetti estremamente rigidi. Questo fine settimana prevede il formato sprint per l’ultima volta in stagione. Avere un solo turno di prove libere richiederà un lavoro impeccabile fin dal venerdì per trovare il giusto bilanciamento tra gli stretti muretti del circuito cittadino.

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Vasseur predica calma ma attacca i giornalisti italiani

Il momento sportivo impone massima compattezza, eppure Fred Vasseur ha trovato il modo di sollevare ancora un polverone. Intervistato dalla televisione francese Canal Plus, il manager transalpino ha lanciato una stoccata ai media del nostro Paese. Ha spiegato di volersi isolare dalle critiche esterne, sottolineando che “il problema numero uno sono le 1500 persone” impiegate a Maranello, le quali davanti a notizie negative “la mattina accusano il contraccolpo”.

Il direttore del muretto ha persino invocato una stampa amichevole per favorire i risultati. A mettere pressione all’ambiente, però, non sono soltanto i cronisti. Insomma, incassato il sostegno di Vigna e della dirigenza, Vasseur ha continuato ad attaccare la stampa, colpevole forse di sottolineare i risultati deludenti degli ultimi 4 anni.

Insomma, ancora una volta il francese ha puntato il dito contro i cronisti italiani, che dopo la sosta estiva e l’ADUO2 sono rimasti delusi dalle prestazioni della Ferrari:

“I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere”.

Per quanto riguarda il fine settimane, questi gli orari in Italia: l’azione inizierà venerdì con le libere alle 10:30 e la qualifica sprint alle 14:30. Sabato si disputerà la gara breve alle 11:00, seguita dalle qualifiche tradizionali alle 15:00. Il semaforo verde del Gran Premio si spegnerà domenica alle 14:00 in punto.