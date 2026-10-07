Napoli: Allegri ritrova finalmente Scott McTominay, ottenuta l’idoneità sportiva

Arriva una buona notizia per il Napoli, alle prese con un’infermeria troppo affollata. Lo scozzese Scott McTominay torna ad allenarsi in gruppo.

Le scelte di Allegri per il Frosinone e il rientro di McTominay

McTominay può tornare in campo. Il Napoli prepara la gara contro il Frosinone con Allegri che dovrà letteralmente inventare la formazione per la gara contro i ciociari, prevista sabato alle 20:45 al Maradona. Le assenze pesano.

Senza Zambo Anguissa, Vergara, Meret, Buongiorno, Spinazzola, Olivera, Favasuli, Giovane e Alisson Santos non sarà semplice per il tecnico confermare il 4-3-3.

De Bruyne e Di Lorenzo sono rientrati dalle nazionali, ma in mezzo al campo le alternative restano pochissime visto che, a conti fatti, al Napoli restano Lobotka e Gilmour.

In una situazione così buia, spunta però un raggio di sole. Lo scozzese McTominay ha superato gli ultimi esami medici e ha ottenuto l’idoneità sportiva agonistica. Il problema accusato a inizio stagione, una lieve aritmia cardiaca benigna risolta con una ablazione, rappresenta ormai il passato. Il giocatore ha ripreso ad allenarsi oggi insieme ai compagni a Castel Volturno. L’ex centrocampista del Manchester United potrebbe già essere inserito nell’elenco dei convocati per il prossimo turno. Resta però difficile vederlo in campo dal primo minuito, anche se un’ingresso a gara in corso potrebbe essere un’opzione per tornare a giocare in maniera graduale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Niente rischi verso la Roma e le parole di Allegri sulla Champions

L’0biettivo dello staff del Napoli sembrerebbe quello di mettere a disposizione McTominay per la gara contro la Roma.

Nessuno intende correre pericoli e la parola d’ordine rimane la prudenza. Il problema impone un recupero lento. Dopo il match contro il Frosinone, arriveranno le sfide con Villarreal e Venezia.

Test molto utili per far rimettere a Scott minuti nelle gambe senza forzature. Il traguardo finale prevede di avere il calciatore al massimo della condizione per l’attesissima partita contro la Roma. Una partita che si annuncia cruciale per la classifica del Napoli.

Contro la formazione di Gasperini la fisicità del centrocampista potrebbe inoltre essere un’arma fondamentale, così come in Champions League, come confermato dallo stesso Allegri: “In Champions l’obiettivo è passare il primo turno: non sarà facile”. Un messaggio diretto, che evidenzia quanto sia vitale ritrovare in fretta tutti gli effettivi.