Basket, EuroCup: esultano Roma e Tortona, Venezia si arrende nel finale

Seconda giornata di EuroCup ricca di emozioni per le formazioni italiane, bene Roma e Tortona, serata amara per Venezia che perde in trasferta.

Gorham e Mannion implacabili: Tortona piega Le Mans, Roma fa festa al PalaTiziano

Tortona sfrutta il fattore campo e supera Le Mans 89-83 al termine di una gara tiratissima. La Bertram parte forte, ma la squadra francese rientra subito affidandosi alle triple di Moses Wood e Jordan King, autori di 18 e 17 punti. L’equilibrio domina per larghi tratti della gara. Nel quarto periodo, quando la palla pesa, Justin Gorham sale in cattedra. Il giocatore sfiora la doppia doppia con 22 punti e 8 rimbalzi. Ad aiutarlo sono Karim Jallow, a quota 13 punti, e Aljami Durham con 12. Un finale lucido permette ai piemontesi di vincere.

Vittoria preziosa anche per la BC Roma, che supera i lituani del Lietkabelis per 92-87. Davanti a quasi 1000 spettatori del PalaTiziano, la squadra di Alessandro Magro scappa via nel primo quarto toccando il 22-11. Gli ospiti non mollano, alzano il ritmo e trovano il pareggio a quota 51 nel terzo periodo, guidati dai 15 punti a testa di Keondre Kennedy e Ivan Fevrier. Nel momento complicato, Nico Mannion e Marko Simonovic prendono la squadra per mano. Entrambi segnano 21 punti e gestiscono i possessi chiave degli ultimi 2 minuti.

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Smart inarrestabile: Venezia cede a Cluj-Napoca negli ultimi minuti

Meno fortunata la trasferta della Reyer Venezia, sconfitta 98-92 sul parquet dell’U-BT Cluj-Napoca. I padroni di casa cercano il riscatto e lo trovano grazie a un Javonte Smart in serata favolosa.

L’americano mette a referto 26 punti totali, di cui 20 a metà partita. I veneti rispondono colpo su colpo con Kyle Wiltjer, a quota 19 punti, e Amedeo Tessitori, che ne aggiunge 16. La gara vive di continui ribaltamenti di fronte e arriva all’ultimo riposo in perfetta parità sul 69-69. Il punteggio si spacca solo a metà della frazione conclusiva. I romeni piazzano un allungo che scava un solco di 6 lunghezze. La squadra italiana accusa il colpo, mostra nervosismo e perde ritmo in attacco. A meno di 2 minuti dalla sirena, il vantaggio del Cluj tocca quota 10 e spegne le speranze venete. La Reyer torna a casa a mani vuote, pur avendo lottato fino al traguardo.