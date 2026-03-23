Errani e Paolini avanzano a Miami: doppio azzurro ai quarti con una prova di sostanza

Sara Errani e Jasmine Paolini continuano il loro cammino nel tabellone di doppio del WTA 1000 di Miami. Negli ottavi di finale, la coppia azzurra ha superato la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls con il punteggio di 6-4, 6-4, chiudendo la sfida in un’ora e 23 minuti.

Più che una vittoria spettacolare, è stata una prova concreta, costruita con lucidità nei passaggi più delicati del match. Le italiano hanno confermato ancora una volta la loro capacità di reggere la pressione di ritrovare le soluzioni giuste quando il confronto si è fatto più complicato. Grazie a questo successi, Errani e Paolini si sono così guadagnate l’accesso ai quarti di finale, dove sfideranno la coppia vincente tra Kato/Yang e Muhammad/Routliffe.

Un primo set gestito con coraggio e attenzione

La prima frazione è stata caratterizzata da diversi scossoni nei turni di battuta, ma le due azzurre sono riuscite a interpretarla meglio delle avversarie. Errani e Paolini hanno saputo approfittare delle incertezze al servizio della coppia rivale, conquistando un margine importante fino al 5-2. In quel momento sembrava che il set potesse chiudersi senza troppi affanni, ma Mihalikova e Nicholls hanno provato e rientrare, accorciando le distanze e riaprendo parzialmente il parziale.

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Le italiane, però, si sono disunite: nel decimo game hanno mantenuto abbastanza sangue freddo da annullare anche due chance che avrebbero potuto complicare ulteriormente il finale, riuscendo poi a mettere al sicuro il 6-4. È stato un set vinto più con la testa che con i colpi a effetto, e questo dice molto sulla maturità della coppia.

Nel secondo set la differenza la fa la tenuta mentale

Anche il secondo parziale ha chiesto alle italiane nervi saldi. Errani e Paolini si sono trovate subito a dover fronteggiare quattro palle break consecutive, riuscendo però a salvarsi da una situazione pericolosissima dopo essere finite sotto 0-40. La stessa scena si è ripetuta più avanti, a conferma di una partita tutt’altro che semplice. La svolta è arrivata nel non gioco, quando il tandem azzurro ha colpito al momento giusto, strappando il servizio alle avversarie alla prima vera occasione utile.

Quel break si è rivelato decisivo, perché ha permesso alle italiane di andare a servire per il match e di chiudere ancora sul 6-4. In sintesi, una vittoria meritata, costruita con esperienza, resistenza e una gestione impeccabile dei momenti più pesanti.