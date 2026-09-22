Mondiali Ginnastica Acrobatica 2026 a Pesaro: Italia a caccia del primo podio senior, finali su Volare TV

Dal 24 al 27 settembre la Vitrifrigo Arena ospita la 30ª edizione della rassegna iridata. In gara per l’Italia il gruppo femminile con Elisa Machieraldo, Alessandra Scarabottolo e Gaia We Lisco. Sabato e domenica le finali in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Dopo il Mondiale dedicato alle categorie junior e youth, la Vitrifrigo Arena di Pesaro è pronta ad accogliere i migliori interpreti senior della Ginnastica Acrobatica. Dal 24 al 27 settembre andrà in scena la 30ª edizione dei Campionati Mondiali, con l’Italia a caccia di un risultato storico.

La rassegna giovanile si era chiusa domenica con la medaglia di bronzo conquistata da Sofia D’Errico e Camilla Poerio nella coppia femminile, risultato raccontato in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Da giovedì toccherà invece al gruppo femminile senior composto da Elisa Machieraldo, Alessandra Scarabottolo e Gaia We Lisco, tutte dell’Emerald Gym Project.

Mondiali di Pesaro, l’Italia cerca il primo podio senior

A seguire le tre azzurre saranno la direttrice tecnica nazionale Erica Loiacono e l’allenatrice Monica Casagrande. La delegazione sarà guidata dal consigliere federale Giuseppe Raiola e completata dal fisioterapista Stefano Ricci e dall’ufficiale di gara Elena Brambilla.

Se a livello juniores l’Italia può già contare su due medaglie iridate, il recente bronzo di Poerio-D’Errico e lo storico titolo della coppia mista Edoardo Ferraris-Arianna Sofia Lucà, il movimento senior azzurro è ancora alla ricerca del primo podio mondiale della propria storia.

254 ginnasti da 30 Paesi in gara

A Pesaro saranno complessivamente 254 gli atleti provenienti da 30 Paesi. Al via 19 coppie maschili, 19 coppie femminili, 20 coppie miste, 12 gruppi maschili e 30 gruppi femminili, specialità nella quale saranno impegnate Machieraldo, Scarabottolo e We Lisco.

Tra le principali avversarie figurano le azere Nazrin Zeyniyeva, Anahita Bashiri e Zahra Rashidova, vincitrici della World Cup Series. Attenzione anche alle rappresentanti di Russia e Bielorussia, in gara sotto bandiera neutrale, alla Gran Bretagna e alle campionesse del mondo in carica della Cina.

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Qualificazioni giovedì e venerdì, finali nel weekend

Le giornate di giovedì 24 e venerdì 25 settembre saranno interamente dedicate alle qualificazioni, che si concluderanno con la cerimonia di premiazione del team ranking.

Sabato 26 e domenica 27 settembre sarà invece il momento delle finali di specialità, con l’assegnazione dei titoli nel balance, dynamic e combinato per tutte le cinque categorie in gara: coppia maschile, coppia femminile, coppia mista, gruppo maschile e gruppo femminile.

Complessivamente saranno 16 le medaglie in palio, considerando anche quella riservata alle Nazioni.

Le finali dei Mondiali in diretta su Sportface TV

Le finali di sabato e domenica saranno trasmesse in diretta su Sportface TV, con la Ginnastica Acrobatica protagonista anche sul canale dedicato Volare TV.

Dopo le emozioni offerte dalle categorie giovanili, Pesaro torna quindi al centro della scena internazionale per quattro giornate che assegneranno i titoli mondiali senior e nelle quali il gruppo italiano proverà a entrare per la prima volta nella storia del podio iridato assoluto.