Sinner, Volandri rassicura sul recupero: “Si allena da dieci giorni e sta bene”

Il numero uno azzurro è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare gli US Open. Il capitano di Davis: “Carichi aumentati gradualmente, la priorità è tornare al 100%”.

Jannik Sinner continua il percorso di recupero dall’infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare gli US Open. La presenza dell’azzurro nello swing asiatico resta ancora da definire, con gli appuntamenti di Pechino e del Masters 1000 di Shanghai ancora in attesa di conferme.

A fare il punto sulle condizioni del tennista è stato Filippo Volandri, capitano dell’Italia di Coppa Davis, intervenuto a SuperTennis.

Sinner, Volandri: “Sta aumentando progressivamente i carichi”

Secondo Volandri, Sinner ha già ripreso ad allenarsi da circa dieci giorni dopo un periodo di stop piuttosto lungo.

“Sinner si sta allenando già da una decina di giorni, aumentando progressivamente i carichi”, ha spiegato il capitano azzurro, ricordando che il giocatore è rimasto fermo per quasi cinquanta giorni.

Il lavoro viene quindi gestito con prudenza, senza accelerare i tempi del rientro. Le indicazioni raccolte da Volandri sono comunque positive: “Dalle notizie che ho, si sta allenando e sta bene”.

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Pechino e Shanghai ancora da valutare

Il dubbio riguarda ora la possibilità di rivedere Sinner in campo già durante la tournée asiatica. L’azzurro è campione in carica a Pechino, ma la sua partecipazione al torneo e al successivo Masters 1000 di Shanghai non è stata ancora confermata.

Volandri si è detto fiducioso sulla capacità di Sinner di tornare rapidamente competitivo, ricordando come in passato sia già riuscito a rientrare ad altissimo livello dopo periodi lontano dal circuito.

La priorità resta il recupero completo

Il capitano di Davis ha però ribadito che l’obiettivo principale non è anticipare il ritorno, ma permettere a Sinner di recuperare completamente.

“Per Jannik la priorità è tornare al 100% e quindi ha bisogno di tutto il tempo per fare questo”, ha sottolineato Volandri.

Solo dopo aver verificato la risposta del ginocchio all’aumento dei carichi verranno quindi prese le decisioni definitive sui prossimi tornei.