Elisa Longo Borghini, primo titolo mondiale in carriera: “Ho i brividi”

Elisa Longo Borghini ha raggiunto un successo clamoroso con il suo primo titolo mondiale in carriera: la campionessa azzurra ha espresso tutta la sua gioia

A 34 anni, Elisa Longo Borghini realizza il sogno, conquistando la sua prima maglia iridata in carriera. Il trionfo arriva ai Campionati del Mondo di Montreal, dove la ciclista piemontese si impone nella staffetta mista, coronando un palmarès privo dell’alloro mondiale, nonostante sei precedenti podi iridati e due medaglie di bronzo olimpiche.

Al termine della gara, l’emozione è palpabile nelle sue parole: “Ho fatto tanti podi, ma questa è la primissima maglia iridata della mia vita. Mi dà i brividi, devo dire la verità. È stato bellissimo vincerla con una squadra, credo tantissimo nella forza che un gruppo può avere. Oggi abbiamo dimostrato di essere molto forti”.

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Il grande successo di Longo Borghini corona una carriera

Il contributo di Longo Borghini è stato davvero decisivo nella seconda metà della prova. Ereditato un vantaggio di undici secondi proprio sulla Francia e trentacinque sulla Svizzera grazie alla frazione maschile disputata da Filippo Ganna, Matteo Sobrero e Mattia Cattaneo, la campionessa ha gestito magistralmente il ritmo nei tratti tecnici e pianeggianti.

Insieme alle compagne Vittoria Guazzini e Monica Trinca Colonel, ha mantenuto alta l’intensità, tirando la volata finale con uno strappo conclusivo. Un gesto tecnico rischioso, che avrebbe potuto costare caro, ma che invece ha permesso di conservare un margine sufficiente per tagliare il traguardo con otto secondi di vantaggio sulla formazione transalpina.

Un successo storico che testimonia il grande valore del ciclismo azzurro e premia la tenacia di un’atleta straordinaria, capace di trasformare la fatica in gioia.