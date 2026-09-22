Pogacar tenta il rientro lampo: spunta l’indizio per gli Europei in casa

L’infortunio di Tadej Pogacar lascia con il fiato sospeso tutti i suoi tifosi: le ultime sul possibile rientro per gli Europei

Si fa sempre più concreta l’ipotesi di vedere in azione Tadej Pogačar ai Campionati Europei di ciclismo su strada 2026, in programma a Lubiana dal 2 al 7 ottobre. Il cinque volte vincitore del Tour de France, costretto a saltare i Mondiali di Montreal per l’infortunio rimediato durante l’ottava tappa della Vuelta, è presente nella lista provvisoria degli iscritti alla rassegna continentale.

Il ventinovenne nativo di Komenda è tornato ad allenarsi nei giorni scorsi, pubblicando un video in cui si mette alla prova sui rulli, a meno di un mese dall’incidente in Spagna. Quell’episodio gli era costato una commozione cerebrale, la frattura scomposta della clavicola sinistra, una frattura cervicale stabile e diverse abrasioni, oltre all’inevitabile ritiro dalla corsa a tappe iberica mentre era in vetta alla classifica generale.

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Il ritorno di Pogacar è sempre più vicino: le ultime verso gli Europei

Inizialmente si era parlato di un ritorno alle competizioni solo nel 2027 con la chiusura anticipata della stagione, ma ora sembra aprirsi uno spiraglio per la sua partecipazione alla prova in linea degli Europei di domenica 4 ottobre.

Pogacar spera di bissare il titolo continentale conquistato lo scorso anno in Francia, andando a caccia di una maglia blu-stellata sulle strade di casa nella sua amata Slovenia.

Vedremo se Tadej verrà schierato in gara ed in quali condizioni, ricordando che sei giorni più tardi, il 10 ottobre, andrà in scena il Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione vinta ininterrottamente dal fenomeno dell’UAE Team Emirates dal 2021 in poi.