Davis Cup, Italia-Corea del Sud ai quarti della Final 8 di Bologna: sorteggiato il tabellone

Gli azzurri, campioni nelle ultime tre edizioni, debutteranno mercoledì 25 novembre alla BolognaFiere Arena. Negli altri quarti Repubblica Ceca-Canada, Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna.

È stato sorteggiato a Bologna il tabellone della Final 8 di Davis Cup, in programma dal 24 al 29 novembre alla BolognaFiere Arena. L’Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni della competizione, esordirà mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud.

Gli azzurri hanno vinto tutti e tre i precedenti confronti con la formazione asiatica. L’ultimo risale ai Qualifiers del 2020 disputati a Cagliari.

Davis Cup, il tabellone della Final 8

Italia-Corea del Sud

Repubblica Ceca-Canada

Gran Bretagna-Germania

Austria-Spagna

In caso di qualificazione, l’Italia proseguirà così la corsa verso un quarto titolo consecutivo in una Final 8 che per il secondo anno si disputerà a Bologna.

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Binaghi: “A Bologna un momento irripetibile”

Durante la conferenza stampa di presentazione è intervenuto anche il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, che ha sottolineato il valore dell’organizzazione della Final 8 in Italia.

“È un grande risultato, che abbiamo ottenuto perché siamo riusciti a fare sistema”, ha spiegato Binaghi, ricordando la collaborazione con la Federazione Internazionale e il ruolo delle istituzioni nella scelta di Bologna come sede delle Finals per il triennio.

Il presidente federale ha poi evidenziato il momento particolarmente favorevole attraversato dal tennis italiano, con la Davis Cup disputata in casa e la Nazionale maschile reduce da tre successi consecutivi.

“Ripetersi la quarta volta credo che sarebbe un’impresa titanica”, ha aggiunto Binaghi, ribadendo però l’ambizione della squadra e la volontà di provare ancora una volta ad arrivare fino in fondo.